«أبيض الشاطئية» يتقدم إلى المركز السابع عالمياً



أبوظبي (الاتحاد)

تقدم منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية إلى المركز السابع عالمياً للمرة الأولى في تاريخه، حسب تصنيف مارس الذي أعلنته اللجنة التنفيذية للعبة في الاتحاد الدولي لكرة القدم على موقعها الرسمي، بعد أن حصد 2019.25 نقطة.

وحافظ منتخبنا على صدارته للمنتخبات العربية للمرة الثالثة على التوالي، منذ تصنيف نوفمبر 2023، بينما تراجع إلى المركز الثالث آسيوياً خلف اليابان وإيران، بعد أن ظل في المركز الثاني، خلال تصنيف نوفمبر 2023، ويناير 2024.

وشارك «أبيض الشاطئية» مؤخراً في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها الإمارات على ملعب حي دبي للتصميم، من 15 إلى 25 فبراير الماضي، وبمشاركة 16 منتخباً.

ونجح منتخبنا الوطني في حصد «العلامة الكاملة»، خلال مبارياته في الدور الأول، بفوزه على مصر 2-1، وأميركا 3-2 في الشوط الإضافي، وإيطاليا 3-1 بالركلات الترجيحية، وتأهل إلى الدور الثاني، لكنه تعرض للخسارة أمام إيران 1-2، بعد أن قدم أداءً قوياً خلال المباراة.

ونجح نجوم المنتخب بدعم جماهيري كبير، في مواصلة الإنجازات لكرة القدم الشاطئية الإماراتية، خلال مونديال «الإمارات 2024»، حيثُ أسهموا في أن يُصبح «أبيض الشاطئية» أول منتخب عربي يفوز بجميع مبارياته في مرحلة المجموعات، وأول منتخب عربي يتأهل إلى ربع نهائي «المونديال» قبل نهاية الدور الأول بجولة منذ نسخة عام 2007.