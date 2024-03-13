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الرياضة

كونسيساو: أرتيتا «أهان» أسرتي

كونسيساو: أرتيتا «أهان» أسرتي
13 مارس 2024 11:32

 
لندن (رويترز)

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قال سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو، إن ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أهان أسرته، خلال فوز النادي اللندني بركلات الترجيح على منافسه البرتغالي، في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفاز أرسنال 4-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 ذهاباً، ليتأهل لدور الثمانية للمرة الأولى منذ 2010.
وزادت حدة التوتر في ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية، وكانت هناك مناقشة حامية بين المدربين في نهاية المباراة.
وقال كونسيساو للصحفيين، «خلال المباراة استدار أرتيتا نحو المقاعد، وأهان أسرتي بالإسبانية، وفي النهاية حاولت لفت انتباه أرتيتا، لأن الشخص الذي أهانه لم يعد موجوداً بيننا».
ورداً على سؤال حول الواقعة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال أرتيتا، «لا تعليق».

دوري أبطال أوروبا
أرسنال
بورتو
ميكل أرتيتا
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