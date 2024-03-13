أوكلاهوما سيتي.. «الضربة 20»!

لوس أنجلوس (أ ف ب)



سقط أوكلاهوما سيتي ثاندر، متصدر المنطقة الغربية، على أرضه أمام إنديانا بايسرز 111-121، فيما قاد جايسون تايتوم فريقه بوسطن سلتيكس الذي يتصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام، الى فوز جديد، وجاء على حساب مضيفه يوتا جاز 123-107، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في أوكلاهوما، وضع بايسرز حداً لانتصارات أوكلاهوما سيتي عند ثلاث مباريات متتالية، وألحق به الهزيمة العشرين في 65 مباراة هذا الموسم، وذلك بفضل مايلز تورنر وتايريس هاليبورتن والكاميروني باسكال سياكام، إذ سجل الأول 24 نقطة والثاني 18 مع 12 تمريرة حاسمة، والثالث 18 مع 11 متابعة.

وكان بايسرز موفقاً في هذه الأمسية، بعدما نجح في 53.9 بالمئة من محاولاته في لقاء بدأه بقوة حتى وصل الفارق الى 16 نقطة قبيل نهاية الشوط الأول.

ورد أوكلاهوما سيتي في الربع الثالث بتسجيله 41 نقطة، ما سمح له بالتقدم بفارق نقطة واحدة، لكن بايسرز تمكن من الابتعاد مجدداً في الربع الأخير الذي حسمه لمصلحته 27-24، في طريقه إلى فوزه السابع والثلاثين، مقابل 29 هزيمة.

وكان الكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر الأفضل في صفوف أوكلاهوما سيتي بتسجيله 30 نقطة مع 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة، من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب فريقه الهزيمة، ما جعله يتشارك صدارة المنطقة الغربية مع دنفر ناجتس حامل اللقب، وذلك بفارق نصف مباراة عن مينيسوتا تمبروولفز الذي تغلب بدوره على مضيفه لوس أنجلوس كليبرز 118-100، بفضل 37 نقطة لأنتوني إدواردز، و28 للكندي نيكيل ألكسندر-ووكر في أمسية خسر خلالها صاحب الأرض جهود نجمه كواي لينارد في نهاية الربع الأول بسبب إصابة في الظهر.

وبهذا الفوز الذي تحقق أيضاً بفضل 23 نقطة من مايك كونلي، تجنب تمبروولفز تلقي ثلاث هزائم متتالية للمرة الأولى هذا الموسم، بعد يومين على خسارته في الملعب ذاته أمام لوس أنجلوس ليكرز.

وبعدما كان متخلفاً بفارق 22 نقطة 35-57 مع انتصاف الربع الثاني، فرض تمبروولفز سيطرته على اللقاء، وحقق أكبر عودة له بالنتيجة منذ نوفمبر 2012، رغم خسارته جهود الفرنسي رودي جوبير «8 نقاط و11 متابعة»، في الدقائق الأخيرة نتيجة إصابة في الأضلع.

وكان بول جورج «22 نقطة» الأفضل في صفوف كليبرز الذي مني بهزيمتين توالياً للمرة الثانية فقط منذ عيد الميلاد، والثالثة والعشرين هذا الموسم في 64 مباراة.

وفي سولت لايك سيتي، سجل تايتوم 38 نقطة، وأضاف ديريك وايت 24، في غياب جايلن براون «إصابة في الظهر»، واللاتفي كريستابس بورزينجيس «إصابة عضلية»، وآل هورفورد «إصابة في القدم»، في فوز سلتيكس على مضيفه يوتا جاز 123-107.

كما أسهم جرو هوليداي «16 نقطة»، وسام هاوزر «14 نقطة» في الفوز الحادي والخمسين لسلتيكس، في لقاء تألق خلاله الفريق الأخضر الأسطوري من خارج القوس، بتسجيله 20 ثلاثية، وفي الفرص الثانية من المتابعات الهجومية التي سجل منها 22 نقطة، مقابل 8 فقط لمضيفه الذي مني بهزيمته الحادية عشرة في آخر 13 مباراة.

وفي المباريات الأخرى، فاز نيويورك نيكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 106-79، وممفيس جريزليز على واشنطن ويزاردز 109-97، وهيوستن روكتس على سان أنتونيو سبيرز 103-101، وساكرامنتو كينجز على ميلووكي باكس 129-94.



