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الرياضة

تفعيل الشراكة بين «الأولمبية» و«دولي الخماسي الحديث»

تفعيل الشراكة بين «الأولمبية» و«دولي الخماسي الحديث»
13 مارس 2024 12:26

 
دبي (الاتحاد)

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استقبل فارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، على هامش زيارته الدولة، حيث شهد اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، وتفعيل الشراكات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الرياضيين في رياضة الخماسي الحديث التي يعود تاريخ إدراجها في برنامج الألعاب الأولمبية إلى «ستوكهولم 1912».
وتبادل الجانبان، خلال الاجتماع، أطراف الحديث لعدد من الموضوعات المتصدرة للمشهد الأولمبي، خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس صيف العام الجاري، إذ تشهد رياضة الخماسي الحديث المشاركة فيها بعدد رياضيين مساوٍ للعدد الذي شارك في أولمبياد طوكيو 2020، بواقع 72 رياضياً ورياضية «36 في السيدات و36 في الرجال»
وأكد فارس المطوع في بداية اللقاء أهمية فتح قنوات جديدة للاطلاع، والاستفادة من تجارب المؤسسات الرياضية الدولية، انطلاقاً من دورها شريكاً فاعلاً في دفع جهود الحركة الأولمبية، والعمل على تحقيق أهدافها وإرساء أسسها المتضمنة مبادئ الصداقة، والتميز، والاحترام، وذلك تطبيقاً لرؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بمد جسور التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بالحركة الأولمبية والرياضية، وتأسيس قاعدة راسخة من الشراكات المتنوعة التي تعزز مكانة الإمارات، وتسلط الضوء على منجزاتها، لاسيما على صعيد استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية، نظراً لما تمتلكه من إمكانات هائلة وبنى تحتية عالية الكفاءة والجودة.
واستمع فارس المطوع إلى نبذة عن أبرز أنشطة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والبرامج والبطولات والمبادرات التي تقام تحت مظلته، والتي استطاعت الإمارات، ممثلة باتحاد الخماسي الحديث في إنجاح جانباً منها، خلال الفترة الماضية، عندما تمت استضافة بطولة العالم للخماسي الحديث، في الرماية بالمسدس الليزر والجري، «جلوبال ليزر رن» شهر سبتمبر الماضي، بمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة من 15 دولة بمختلف المراحل السنية.
حضر اللقاء، قيس الظالعي، رئيس اتحاد الرجبي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، والدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الخماسي الحديث، وعبد العزيز السلمان، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، إلى جانب وفد الاتحاد الدولي للعبة.

الإمارات
دبي
الهيئة العامة للرياضة
فارس المطوع
الخماسي الحديث
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