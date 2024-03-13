«عجمان الرياضية» تبدأ بـ «لياقة السيدات»



دبي (الاتحاد)



انطلقت بعجمان فعاليات برنامج اللياقة البدنية للسيدات، ضمن النسخة الرابعة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، بمركز عجمان الإبداعي في منطقة مشيرف.

ويقام البرنامج بعدد مفتوح من المشاركات، وبإشراف مدربات متخصصات، وتتواصل فعالياته إلى 28 رمضان، ويتضمن رياضة المشي والسباحة وحصص الأيروبيك والزومبا، وتتوفر فيه فحوص صحية للضغط والسكري وكتلة الجسم وتقديم ورش غذائية، إضافة إلى تخصيص أنشطة متنوعة للأطفال، كما يشتمل على مسابقة خاصة لخسارة الوزن لتعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، مع جوائز نقدية قيمة للفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى.

وشهد اليوم الأول من البرنامج إقبالاً كبيراً من موظفات الدوائر الحكومية والمؤسسات وسيدات المجتمع، وحضوراً متميزاً لفئة الأطفال برفقة ذويهم من الأمهات وأولياء الأمور، وبلغ عدد المشاركات في البرنامج 100 سيدة، بالإضافة إلى 20 طفلاً، وسط أجواء عائلية ترفيهية مملوءة بالبهجة والسعادة.

وأكد عبد العزيز عبد الله، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، مدير الدورة، جاهزية صالة مركز الشباب في عجمان بأجهزتها المتطورة ومرافقها الحديثة لاستقبال المشاركات وتوفير أجواء مثالية لممارسة الأنشطة، مشيراً إلى أهمية برنامج اللياقة البدنية للسيدات في رفع الوعي الصحي، وتحفيز السيدات على ممارسة مختلف أنواع الرياضة، لضمان استدامة الصحة البدنية والنفسية للمرأة والأطفال والأسرة بشكل عام.