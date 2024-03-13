تشافي: ما رأيكم في «مهرج الأبطال»؟



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يبلغ برشلونة الإسباني، ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، منذ الهزيمة المهينة التي تلقاها على يد بايرن ميونيخ الألماني 2-8 عام 2020، إلا أنه نجح أخيراً في الصعود إلى ربع النهائي، بفوزه على ضيفه نابولي الإيطالي 3-1، في إياب دور الـ 16، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل1-1.

وطالت كثيراً الفترة التي تعرض فيها الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للهجوم والانتقادات الحادة، بسبب عجزه عن تحقيق آمال «البارسا» في البطولة، ولهذا انتهز فرصة نجاحه هذه المرة، لكي يرد على مهاجميه ومنتقديه، وقال: كانت هناك ضغوط كبيرة على اللاعبين، لأن المباراة بمثابة إنذار نهائي، إما التأهل أوالإقصاء.

وأضاف: قلت للاعبين أن يلعبوا من دون توتر، ولن يتعرض أحد للموت، وهناك الكثير من الانتقادات الظالمة لنا، وعاملنا الصحفيون على أننا «مسخرة» كما لو كنا «بهلوان» أو«مهرج» في البطولة طوال النسخ السابقة، نعم تعرضنا لذلك، وللأسف هناك صحفيون يمثلون «البارسا» والآن أسألهم: ما رأيكم في «بهلوان» دوري الأبطال؟

وقال: كان ينبغي أن نكون أفضل من نابولي، وبالفعل كنا كذلك، وتأهلنا مستحق ويجب أن نكون فخورين بذلك، إنها واحدة من أفضل لحظات حياتي مدرباً لبرشلونة، والتأهل لم يغير شيئاً في قراري، ولوكنا خسرنا وخرجنا، لخرجت بعض الأقلام الصحفية لتقول إنني في الشارع.

وأشاد تشافي بقلب الدفاع الشاب باو كوبارسي «17عاماً» على أدائه في أول مباراة يلعبها في البطولة الأوروبية، وحصوله على لقب رجل المباراة، وقال: إنه يستحق ذلك، لما يتمتع به من إمكانات كبيرة وثقة متناهية رغم صغر سنه، وهو هادئ دائماً وتلك أهم ميزة فيه، ويلعب كرة مباشرة من دون فلسفة أو تعقيد، ويتمتع بالذكاء، إنه رائع، ونحن أمام «منتج رائع» لبرشلونة والكرة الإسبانية، وقلب دفاع على أعلى مستوى لسنوات عديدة قادمة.