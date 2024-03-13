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الرياضة

1700 موظف يشارك في «ألعاب برجيل»

1700 موظف يشارك في «ألعاب برجيل»
13 مارس 2024 13:39

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق النسخة الخامسة من «ألعاب برجيل»، في «سبورتس 321» بجزيرة الحديريات، من 16 إلى 23 مارس، بتنظيم برجيل القابضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، احتفاءً بشهر رمضان الكريم، وبهدف تكريس أهمية النشاط البدني لدى موظفي القطاع الصحي، وتعزيزاً للمشاعر الإيجابية للموظفين، وتحسين أدائهم وعلاقاتهم الإنسانية وتطورهم المهني والشخصي في بيئة العمل، إضافة إلى التأثير الإيجابي على صحتهم وصفائهم الذهني والنفسي، وضمن أجواء تنافسية وحماسية تحتفي بروح التحدي والفريق الواحد.
وتضم الألعاب أنواعاً مختلفة من الرياضات، مثل كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة وشد الحبل والريشة الطائرة وأيضاً منافسات في ألعاب القوى وسباق التتابع والبادل، ومنافسة برجيل للياقة البدنية.
ومن المقرر أن تكون «ألعاب برجيل 2023» المنافسات الرياضية الأكبر من نوعها لموظفي قطاع الرعاية الصحية في الإمارات؛ حيث تشهد مشاركة أكثر من 1700 موظف في مجال الرعاية الصحية، خلال شهر رمضان المبارك في الفترة المسائية، كما يتم تصنيف فرق للنساء، وأخرى خاصة بالرجال.
ويوفر مجلس أبوظبي الرياضي، قرية العائلات التي تحتوي على مكان مخصص لأهالي المشاركين، التي تضم العديد من الألعاب الترفيهية للصغار، بالإضافة إلى أكشاك الطعام، والعديد من الوسائل الترفيهية الأخرى.
وأكد طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أهمية تنظيم البطولة المرتقبة بعد النجاحات التي حققتها في نسخها السابقة، حيث لاقت استحساناً كبيراً من المشاركين، وأصبحت علامة متميزة في أجندة الفعاليات الرياضية التي تشهدها أبوظبي، وخصوصاً أنها تحفز موظفي القطاع الصحي، وتساعدهم على تبني نمط حياة صحي على جميع المستويات البدنية والذهنية والاجتماعية.
وقال سفير أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات لبرجيل القابضة، «بالنيابة عن المجموعة أود أن أقدم شكرنا لمجلس أبوظبي الرياضي على شراكته معنا وتنظيمه لهدا الحدث، فخورون بالجهود الكبيرة المبذولة لإنجاح هذا الحدث والتشجيع على ممارسة النشاط البدني، خلال شهر رمضان المبارك، ونسعى أيضاً لإعطاء فرصة لموظفينا لربط علاقات التواصل فيما بينهم، ومساعدتهم على تطوير مهارات أخرى جديدة، وأن ينتجوا أكثر، وأن يعملوا بكفاءة وفاعلية أكبر».

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