«الأبيض الأولمبي» يضم 26 لاعباً لـ «غرب آسيا»



دبي (الاتحاد)



يبدأ المنتخب الأولمبي لكرة القدم تجمعه يوم السبت المقبل، بمقر اتحاد الكرة في دبي، استعداداً للسفر إلى مدينة الأحساء السعودية، للمشاركة في بطولة غرب آسيا الخامسة للمنتخبات تحت 23 سنة، المقرر إقامتها من 20 إلى 26 مارس الجاري، بمشاركة 8 منتخبات.

ويخوض «الأبيض الأولمبي» تدريبين يومي السبت والأحد المقبلين، تحت قيادة الجهاز الفني الجديد لمنتخبنا بقيادة الأوروجوياني مارسيلو برولي، الذي تم تعيينه في فبراير الماضي.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني لمعسكر دبي والبطولة 26 لاعباً، وهم، راكان وليد، مبارك أحمد، أحمد الحمادي، محمد الوافي، وأحمد فوزي «الجزيرة»، حمد المقبالي، محمد يوسف، محمد المنصوري، خليفة خميس «شباب الأهلي» سعيد المقدمي، حمدان البشر «الفجيرة»، خميس المنصوري «بني ياس»، أحمد مال الله «يونايتد»، مايد الطنيجي، عبدالله البلوشي، علي عبدالعزيز «النصر»، محمد المازمي، حمدان العامري، سلطان البدواوي «حتا» وليد المحرزي، ياسر حسن «اتحاد كلباء»، خالد البلوشي «العين»، عبدالله أحمد «الوحدة»، فهد بدر «الإمارات»، عبدالله الرئيسي «عجمان»، مايد الكاس «الشارقة».

وأوقعت قرعة بطولة غرب آسيا المنتخبين الإماراتي والمصري في المجموعة الثالثة، ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان الشقيقان 20 مارس على استاد الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن الدور الأول للبطولة.