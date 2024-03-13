رامسي يعود إلى ويلز بـ «دقائق معدودة»

لندن (أ ف ب)



استُدعي لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي سابقاً أرون رامسي إلى تشكيلة المنتخب الويلزي للملحق المؤهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم ضد فنلندا، وذلك رغم أنه لم يلعب أساسياً مع فريقه كادريف سيتي منذ ستة أشهر.

وعانى القائد الذي خاض 84 مباراة بألوان المنتخب الويلزي، من إصابة في ركبته تعرض لها في سبتمبر وأبعدته عن الملاعب حتى فبراير.

وبعد مشاركته في مباراتين فقط بديلاً، تذمر ابن الـ33 عاماً من آلام في ربلة الساق، وابتعد مجدداً عن كارديف سيتي، إلا أن ذلك لم يمنع مدرب المنتخب روب بايج من الاستعانة به في تشكيلة الـ28 لاعباً لنصف نهائي والمسار الأول من الملحق المؤهل لكأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.

وتلتقي ويلز على أرضها مع فنلندا في 21 مارس الحالي، على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة بولندا وإستونيا لتحديد المتأهل عن هذا المسار الى النهائيات القارية.

وتمني ويلز النفس بالمشاركة في النهائيات للمرة الثالثة توالياً وبخوض البطولة الكبرى الرابعة توالياً من أصل خمس في تاريخها، إذ شاركت أيضاً في مونديال قطر نهاية عام 2022، حيث انتهى مشوارها عند دور المجموعات، خلافاً لمشاركتيها في كأس أوروبا 2016 و2020، حين وصلت الى نصف النهائي وثمن النهائي توالياً «أقيمت نسخة 2020 في 2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا».

ولدى سؤاله من قبل شبكة «سكاي سبورتس» عن عودته الى اللعب، قال رامسي «أنا متفائل وآمل العودة الى أرض الملعب في أسرع وقت ممكن».

وحلت ويلز ثالثة في المجموعة الرابعة من تصفيات كأس أوروبا خلف تركيا وكرواتيا اللتين حسمتا البطاقتين، لكنها بقيت في سباق التأهل من خلال الملحق الذي حددت أطرافه استناداً الى نتائج دوري الأمم الأوروبية.