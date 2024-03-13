«الأبيض» يختار 26 لاعباً لمباراتي اليمن في «التصفيات المشتركة»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي باولو بينتو، قائمة «الأبيض»، استعداداً لمواجهتي اليمن في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 ضمن المجموعة الثامنة.

وتُقام المباراة الأولى يوم 21 مارس الجاري، على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، فيما تقام المباراة الثانية، في استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، في منطقة الخبر بالسعودية يوم 26 مارس.

وضمت القائمة 26 لاعباً، هم: خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، كايو كانيدو، وزايد العامري.

ويبدأ «الأبيض» تجمعه في العاصمة أبوظبي يوم السبت المقبل، ويؤدي تدريباته اليومية في ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات، بعد صلاة التراويح، علماً بأن لاعبي العين وعجمان ينضمون إلى المعسكر مساء الأحد، حيث منحهم الجهاز الفني راحة؛ لأنهم يخوضون مباراة يوم الجمعة ضمن «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين».