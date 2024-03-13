أوديجارد: أرسنال لا يخشى أحداً في «الأبطال»



لندن (د ب أ)



شدد مارتن أوديجارد، لاعب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم على أن فريقه لا يخشى أحداً في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل القرعة التي تجرى «الجمعة». ويرى أوديجارد أن فوز أرسنال على بورتو البرتغالي في دور الـ16 للمسابقة القارية بركلات الترجيح، سيكون بمثابة حافز لفريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأنهى أرسنال انتظاراً دام 14 عاماً لبلوغ دور الثمانية للمسابقة الأقوى على مستوى الأندية في أوروبا، بعد أن تصدى حارس مرماه ديفيد رايا لركلتي ترجيح، ليضمن التأهل بعد تعادل الفريقين 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة مع منافسه البرتغالي.

وودع أرسنال الأدوار الإقصائية مبكراً لمدة 7 سنوات متتالية، تحت قيادة مديره الفني الفرنسي الأسبق أرسين فينجر، قبل أن يغيب عن المسابقة في السنوات السبع الماضية، لكنه عاد للبطولة مجدداً عقب حصوله على المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويتربع أرسنال على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي حالياً، ويعتقد أوديجارد الذي نفذ ركلة الترجيح الأولى أمام بورتو بنجاح، أن ناديه لا يمكنه الخوف من مواجهة عمالقة كرة القدم في «القارة العجوز»، مثل ريال مدريد الإسباني أو بايرن ميونيخ الألماني أو مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور المقبل.

وعندما سئل عما إذا كان هناك أي فريق يريد تجنبه في القرعة رد أوديجارد قائلاً: «لأكون صادقاً، لا يمكننا التفكير بهذه الطريقة».

وأضاف أوديجارد في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «إنها أكبر بطولة في العالم، وبغض النظر عن الفريق الذي نلاقيه، سيكون فريقاً جيداً، سنأخذ فقط ما نحصل عليه وسنحاول الفوز».

وأوضح اللاعب النرويجي «هذه هي المكانة التي نريد أن نكون فيها، نريد أن نكون على المسرح الأكبر، نريد أن نلعب أكبر المباريات، ونقاتل من أجل أكبر الألقاب، وعندما جئت إلى هنا كنت أؤمن بالمشروع، وبالنادي، وبما كانوا يقومون به، وبكل شيء يتعلق بالنادي، كنت أؤمن به - والآن نحن هنا في وضع جيد».

أشار أوديجارد «يتعين علينا فقط أن نستمر في دفع بعضنا البعض، والتأكد من أننا نتحسن قليلا كل يوم، سنرى إلى أين ستقودنا الأمور».

ويطمح أرسنال في استغلال المستويات الرائعة التي يقدمها هذا الموسم، من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عقدين، بعدما عجز عن تحقيق هذا الحلم بشكل مؤلم في الأمتار الأخيرة من عمر الموسم الماضي.

ورغم تصدر أرسنال ترتيب المسابقة لمدة 248 يوماً الموسم الماضي، أخفق الفريق في الفوز بالبطولة العريقة لمصلحة منافسه مانشستر سيتي الذي تُوج بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي، كأس إنجلترا، دوري الأبطال).

واعتلى أرسنال قمة الترتيب حالياً برصيد 64 نقطة، عقب فوزه 2-1 على برينتفورد في المرحلة الماضية، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه ليفربول الذي تعادل 1-1 مع ضيفه مانشستر سيتي، في المرحلة ذاتها.

ويحل أرسنال ضيفاً على مانشستر سيتي يوم 31 مارس المقبل، حيث يرغب أوديجارد في أن يكون الفوز على بورتو بمثابة الحافز للفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.