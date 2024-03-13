كلوب يعلن موقف صلاح من اللعب أساسياً



ليفربول (رويترز)



أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، أن محمد صلاح هداف الفريق المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جاهز للعب أساسياً بعد فترة من عدم بدء المباريات، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وتعرض صلاح لإصابة منعته من استكمال كأس الأمم الأفريقية مع مصر في يناير، وغاب لفترة عن فريقه الإنجليزي، قبل أن يشارك من على مقاعد البدلاء في التعادل 1-1 مع مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي.

وقال كلوب إن صلاح الذي شارك من مقاعد البدلاء في آخر مباراتين، جاهز للمشاركة بشكل أساسي للمرة الأولى مع ليفربول منذ فبراير الماضي.

وأبلغ كلوب الصحفيين «لست متأكداً من قدرته على المشاركة في 90 دقيقة، لكنه جاهز للعب منذ البداية، كان بإمكانه البدء أساسياً في المباراة الماضية، لكنني لست متأكداً من عدد دقائق مشاركته، وهذا ما يحدث حين يعود أي لاعب من الإصابة».