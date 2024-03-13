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الرياضة

«السوبر ليج».. علامة دنماركية!

«السوبر ليج».. علامة دنماركية!
13 مارس 2024 22:19

 
لندن (د ب أ)

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أعلنت رابطة الدوري الدنماركي لكرة القدم، أن البطولة الأوروبية المستحدثة للأندية «سوبر ليج» لن تحمل هذه التسمية، لأن الدوري الدنماركي لديه نفس المسمى.
وقالت الرابطة: إن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية وافق على شكوى من الدنمارك ضد تسمية الدوري الأوروبي الممتاز تحت هذا الاسم «سوبر ليج».
وأوضح كلاوس تومسن مدير الرابطة الدنماركية «نحن سعداء للغاية، لأن هيئة العلامات التجارية اتفقت معنا أن العلامة التجارية «سوبر ليج» تنتهك حقوق الأندية الدنماركية». وأضاف كلاوس «نؤمن بوجود انفتاح في التأهل لبطولات الأندية الأوروبية، من خلال الدوريات المحلية، فلا ينبغي أن تكون كرة القدم حفلاً مغلقاً للأندية التي لا تريد المشاركة في مسابقة مفتوحة، وهو ما يضاعف سعادتنا بفوزنا في هذا الصراع».
وفشلت الخطة الأولية لانطلاقة دوري «السوبر ليج» المكون من 12 نادياً في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا في عام 2021، بسبب اعتراضات كبيرة من أطراف عديدة.
لكن فكرة البطولة لا تزال قيد المناقشة، وتجد دعماً كبيراً من ريال مدريد وبرشلونة من خلال شركة أيه 22، وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت في العام الماضي بأن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم ليس لهما الحق في منع إقامة مسابقات جديدة أو منع الأندية واللاعبين من المشاركة فيها، لكن محكمة العدل الأوروبية أكدت أيضاً أن هذا الحكم لا يعني بالضرورة الموافقة قانونياً على بطولة «السوبرليج».

دوري السوبر الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
الدنمارك
ريال مدريد
برشلونة
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