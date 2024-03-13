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الرياضة

يوكوهاما يكمل عقد نصف نهائي الأبطال

يوكوهاما يكمل عقد نصف نهائي الأبطال
13 مارس 2024 22:21

 
يوكوهاما (أ ف ب)

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بلغ يوكوهاما مارينوس الياباني الذي لعب الشوط الثاني بأكمله تقريباً بعشرة لاعبين الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم لمنطقة الشرق، بعدما كرّر فوزه على ضيفه شاندونج تايشان الصيني 1-0.
واكتمل عقد نصف النهائي، بعد تأهل العين الإماراتي، والهلال السعودي اللذين يلتقيان في نصف النهائي لمنطقة الغرب، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي «شرق».
وسجّل البرازيلي أندرسون لوبيس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75، ليبلغ فريقه الذي يشرف على تدريبه مهاجم ليفربول السابق الأسترالي هاري كيويل نصف النهائي للمرة الاولى في تاريخه، وكان الفريق الياباني تقدّم ذهاباً أيضاً خارج ملعبه 2-1 في جينان.
وكان الفائز بتسميته القديمة نيسان يوكوهاما قد حلّ وصيفاً في نسخة 1990، قبل اعتماد النظام الحديث للمسابقة في 2003.
ويلتقي مارينوس في نصف النهائي مع أولسان بطل 2012 و2020، بعد تخطيه مواطنه تشونبوك هيونداي 1-0 إياباً بعد تعادلهما 1-1 ذهاباً.
وخلافاً لمباراة الذهاب عندما جلس هداف البطولة برصيد 8 أهداف البرازيلي كريزان على مقاعد الاحتياطيين، شارك أساسياً في الإياب وشكّل خطورة كبيرة على مرمى الفريق الياباني، كاد يفتتح التسجيل منتصف الشوط الأول، لكن مواطنه يان ماتيوس شتت محاولته في اللحظة الأخيرة بكرة رأسية.
وفي مطلع الشوط الثاني، تعرض مارينوس لضربة بطرد لاعبه كاتسويا ناجاتو بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية إثر خطأ على المدافع تونج لي.
حاول شاندونج استغلال النقص العددي لمعادلة النتيجة ذهاباً، وكاد يفعل، لكن لي يوان يي أطاح الكرة فوق العارضة من وضعية مناسبة، قبل أن يحسم لوبيس النتيجة نهائياً في صالح مارينوس بتسجيله هدف المباراة الوحيد بتسديدة رائعة بيسراه على الطاير، مستغلاً تمريرة من ريكو ياماني «75»، وأكمل شاندونج الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين أيضاً إثر طرد لاعبه جاو جونيي في الدقيقة 83.

دوري أبطال آسيا
يوكوهاما
العين
الهلال السعودي
أولسان هيونداي
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