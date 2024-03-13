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«ريمونتادا الصقور» تقلب الطاولة على خورفكان

«ريمونتادا الصقور» تقلب الطاولة على خورفكان
14 مارس 2024 00:10

 

فيصل النقبي (رأس الخيمة) 

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قلب فريق الإمارات الطاولة على خورفكان في الشوط الثاني بـ «ريمونتادا جميلة» عن طريق الباكو ألكاسير وضياء سبع، لينتصر 2-1 ضمن مباريات الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، في اللقاء الذي أقيم على استاد الإمارات، وبلغ الصقور النقطة 8 في الدوري وكرروا الفوز على خورفكان ذهابا وإيابا، فيما تجمد رصيد النسور عند النقطة 17، تقدم النسور أولا عن طريق المدافع عمر سعيد في الدقيقة 24 من زمن اللقاء الذي سيطر عليه الضيوف بشكل شبه كامل.
وانتفض أصحاب الأرض خلال الشوط الثاني، ليسجلوا هدفين على التوالي عن طريق الباكو ألكاسير بالدقيقة 62 ثم أضاف ضياء سبع الهدف الثاني بالدقيقة 65.

دوري أدنوك للمحترفين
الإمارات
خورفكان
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