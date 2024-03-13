الوحدة يضرب «الإعصار» برباعية

مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق الوحدة فوزاً عريضاً على مضيفه حتا بأربعة أهداف نظيفة، في «الجولة 16» من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع رصيده إلى النقطة 30 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد حتا عند خمس نقاط في المركز الأخير، افتتح عمر خربين التسجيل للعنابي في الدقيقة السادسة، وأضاف الان ماركيز الهدف الثاني في الدقيقة 31، فيما سجل فاكوندو الهدف الثالث في الدقيقة 46 لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة ثم أضاف دويشيوف الهدف الرابع عند الدقيقة 79، وسيطر الوحدة على اللقاء من البداية إلى النهاية فيما بدا حتا مستسلماً للخسارة.