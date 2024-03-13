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الرياضة

«فخر أبوظبي» يحلِّق بلقب دوري الطائرة

«فخر أبوظبي» يحلِّق بلقب دوري الطائرة
14 مارس 2024 00:25

 

معتصم عبدالله (دبي)

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حلَّق فريق الجزيرة بلقب دوري الرجال للكرة الطائرة لموسم 2023- 2024، بعدما كرر تفوقه أمام مضيفه الوصل 3-2 في إياب الدور النهائي على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، وكان «فخر أبوظبي» فاز ذهاباً 3-2 ليحسم اللقب دون الحاجة إلى خوض مباراة فاصلة.
واستعاد «فخر أبوظبي» بالتتويج المستحق ذاكرة الألقاب على صعيد الدوري منذ آخر تتويج موسم 2001 - 2002، ورفع النادي رصيده من ألقاب الدوري إلى 4 بعد مواسم 1980- 1981، 1981- 1982، 2001- 2002، وحرم في المقابل منافسه «الإمبراطور» من التتويج بلقب الثالث عشر والأول منذ موسم 2000 - 2001.
وحول الجزيرة في مواجهة إياب النهائي المثيرة تأخره في الشوطين الأول والثاني إلى فوز 3-2، بنتائج الأشواط «13- 25، 16- 25، 25- 23، 25- 19، 15- 12»، ليتوج باللقب الثمين وسط فرحة جماهيره التي حرصت على مؤازرة اللاعبين طوال المباراة النهائية.

دوري الكرة الطائرة
الجزيرة
الوصل
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