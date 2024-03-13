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«سباق الوصافة» يتصدر المشهد في «دوري 21»

«سباق الوصافة» يتصدر المشهد في «دوري 21»
14 مارس 2024 02:50

معتصم عبدالله (دبي)

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تتصدر مباراة اتحاد كلباء «الثالث» برصيد 29 نقطة، وضيفه الجزيرة «الوصيف»، وله 30 نقطة، في الساعة العاشرة مساء غد واجهة «الجولة 16» لدوري تحت 21 عاماً، الذي ينطلق اليوم بمباريات الوحدة وحتا، الوصل وبني ياس، خورفكان والإمارات.
تتواصل الجولة غداً بمباريات «النمور» وضيفه «فخر أبوظبي»، النصر والشارقة، البطائح وشباب الأهلي، على أن تختتم السبت بمباراة العين «المتصدر» برصيد 34 نقطة أمام ضيفه عجمان «الثامن».
ووسع العين فارق صدارة الترتيب إلى 4 نقاط، في الجولة الماضية، والتي شهدت فوزه على مضيفه حتا 3-2، فيما تعثر الجزيرة «الوصيف»، بالخسارة في «ديربي العاصمة» أمام ضيفه الوحدة 1-2، وتفوق اتحاد كلباء «الثالث» على مضيفه البطائح 2-1.
ويتسلح «العنابي» صاحب المركز السابع برصيد 23 نقطة بفوزه في «الديربي»، خلال الجولة الماضية، حينما يستقبل حتا «الحادي عشر» اليوم، فيما ينشد الوصل «الرابع» برصيد 28 نقطة، التقدم إلى «الوصافة» مؤقتاً أمام ضيفه بني ياس «العاشر»، وله 16 نقطة، وتجمع «قمة القاع» خورفكان «قبل الأخير»، وله 7 نقاط بضيفه «الصقور» صاحب المركز «الأخير»، وله 5 نقاط.

دوري تحت 21
اتحاد كلباء
الجزيرة
الوحدة
الوصل
خورفكان
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