«أجرد عذبة» يواجه «مجيب» في بطولة الإمارات

عصام السيد (أبوظبي)

يستضيف مضمار نادي أبوظبي للفروسية، اليوم، السباق الثاني عشر لهذا الموسم، بمشاركة نخبة الخيول العربية والمهجنة الأصيلة التي تتنافس في 7 أشواط على الجوائز البالغ قيمتها 1.470.000 درهم.

ويقام الشوط السابع والرئيس لمسافة 2200 متر، على لقب بطولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، ويبلغ إجمالي جوائزها مليون درهم، ومن أبرز المرشحين «أجرد عذبة»، و«مجيب»، و«هيروس دي لاجارديه».

ويدافع «أجر عذبة» البالغ تصنيفه «120» رطلاً، عن اللقب الذي حققه في العام الماضي بفارق 1.75 طول عن غريمه «مجيب» البالغ تصنيفه «119»، والذي حصد 4 انتصارات، منها كأس صاحب السمو رئيس الدولة للفئة الأولى، ولكن «هيروس دو لاجارديه» البالغ تصنيفه «115» سيكون خصماً عنيداً، بعد فوزه مرتين في أبوظبي وحلوله ثانياً في ميدان.

وتضم قائمة التنافس خيولاً قوية أخرى، مثل «بحر مسقط» الذي يسعى للعودة إلى الانتصارات، و«ثنائي» المدرب هلال العلوي «آزادي ستار»، و«جو ستار».

وخصص الشوط السادس لمسافة 2200 متر، البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، والمُخصص للخيول العربية الأصيلة، على لقب كأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وينافس على اللقب «أيدليك الهم»، و«الزاهي»، و«الصارم». ويتصدر «أتش أم جازي» قائمة المرشحين للفوز بالشوط الأول لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، بعد حلوله ثانياً في أبوظبي، وينافسه «منير»، والجواد «طاهر» إلى جانب «أيه أف البارق».

ويقام الشوط الثاني لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، ويشهد منافسة قوية بين «راغب الوثبة»، و«مكين»، و«ديزرت»، وهناك «جاب يرضخ»، و«مراقب».

وتخوض الخيول العربية الأصيلة بسن أربع سنوات فما فوق، تحدي الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، وأبرزها «ميقات»، و«الفاهم»، و«وسام»، وهناك «إي اس بدور» الذي كان وصيفاً في مشاركته الأخيرة.

وتتنافس «شروق الوثبة»، و«نهلة الوثبة»، و«روعة الريف» إلى جانب «آر بي هيدز أب» في تحدي الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أبرع سنوات فما فوق «مهرات وأفراس فقط».

ويشهد الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، التنافس بين الخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ»، ويبرز منها «إيروبنيف»، و«آي أوف ذا برايز»، و«هوم فروم هوم»، إلى جانب «الهزبر».



الترشيحات

1ـ أتش أم جازي، منير، طاهر

2ـ راغب الوثبة، ديزرت، مكين

3ـ ميقات، الفاهم، وسام

4ـ شروق الوثبة، نهلة الوثبة، روعة الريف

5ـ أيروبنيف، آي أوف ذا برايز، هوم فروم هوم

6ـ أيدليك الهم، الزاهي، الصارم

7ـ مجيب، أجرد عذبة، هيروس دي لاجارديه