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الرياضة

اتحاد الكرة يدرس إعادة جدولة «مربع ذهب» الكأس

اتحاد الكرة يدرس إعادة جدولة «مربع ذهب» الكأس
14 مارس 2024 02:50

معتز الشامي (دبي)

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تدرس إدارة المسابقات باتحاد كرة القدم، إعادة جدولة مواعيد نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في حال تأهل العين الذي يواجه اتحاد كلباء في ربع النهائي 2 أو 3 أبريل المقبل، ويأتي ذلك بعد التداخل بين توقيت «مربع ذهب» الكأس، مع نصف نهائي دوري أبطال آسيا الذي تأهل له «الزعيم»، على حساب النصر السعودي، بعد مباراة ملحمية في الرياض.
تقام مباراة الذهاب في نصف نهائي «الأبطال» على استاد هزاع بن زايد بين العين والهلال السعودي 16 أبريل، وهو نفس موعد نصف نهائي «الكأس الغالية»، المحدد له 16 و17 أبريل.
وحسم العين بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليواجه شقيقه الهلال السعودي، وبعد لقاء الذهاب في العين، يلتقى الفريقان إياباً في الرياض 23 أبريل.
ويعاني العين ضغط المباريات في جميع المسابقات التي ينافس عليها، حيث تأهل إلى نهائي «كأس مصرف أبوظبي» الإسلامي، بالفوز على اتحاد كلباء بركلات الترجيح، قبل 3 أيام من مواجهة النصر، ونجح في إلى نصف النهائي القاري، ولا يزال ينافس بقوة على فرصته في التأهل إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالإضافة إلى وجوده في «قلب المنافسة» بقوة على صدارة الدوري، حيث يحل في «الوصافة»، وله مباراة «مؤجلة» أمام الجزيرة 11 أبريل.
وتضع المنافسات الأربع المحلية والقارية العين تحت الضغوط، ما دفع الجهاز الفني لاستخدام سياسة المداورة لإراحة بعض العناصر في بطولة، ومنحهم الفرصة في أخرى، إلا أن المباريات وتقاربها في ظل كثرة التأجيلات التي بدأ عليها الموسم الجاري، ربما تضع «البنفسج» تحت ضغوط هائلة خلال الأسابيع المقبلة.

اتحاد الكرة
كأس رئيس الدولة
اتحاد كرة القدم
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العين
اتحاد كلباء
دوري أبطال آسيا
الهلال السعودي
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