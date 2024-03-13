3 مباريات بـ«أهداف مختلفة» في «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

تتواصل «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة 3 مواجهات منتظرة، حيث يستقبل شباب الأهلي ضيفه البطائح على استاد راشد، فيما يحل النصر «السادس» ضيفاً على الشارقة «الخامس» بملعب الأخير بـ «الإمارة الباسمة»، فيما يحتفل الجزيرة على ملعبه في أبوظبي بذكرى التأسيس الـ 50 للنادي أمام ضيفه اتحاد كلباء «الثاني عشر».

وتخطف مواجهة الشارقة «الخامس» برصيد 26 نقطة، وضيفه النصر «السادس»، وله 21 نقطة، الأنظار على ملعب «الملك» بـ «الإمارة الباسمة»، عطفاً على التقارب الكبير بين «الغريمين» على صعيد الترتيب، ونتائج المواجهات المباشرة في «دوري المحترفين» برصيد 10 انتصارات للشارقة، مقابل 11 انتصاراً للنصر، والتعادل في 6 من أصل 27 مباراة جمعت الفريقين.

وينشد «الملك» الذي نجح في المحافظة على سجله خالياً من الخسارة، في آخر 5 جولات على التوالي، تعويض خسارة نقاط الجولة الماضية أمام الوصل «المتصدر» بنتيجة 0-2، في المواجهة أمام ضيفه «العميد» الساعي بدوره للاستمرار على نغمة «النصر» بفوزه في آخر مباراتين على التوالي أمام الجزيرة 3-2، وبني ياس 1-0.

ويتطلع شباب الأهلي «الثالث» برصيد 30 نقطة إلى الاستمرار في مطاردة الوصل المتصدر، حينما يستقبل على ملعبه باستاد راشد ضيفه البطائح «الثامن» وله 19 نقطة، ويتفوق «الفرسان» في المواجهات الثلاث أمام «الراقي»، وآخرها مباراة الدور الأول 2-0، وحافظ شباب الأهلي صاحب الدفاع الأقوى في الموسم الحالي بـ 14 هدفاً في كل المباريات، على نظافة شباكه في المواجهات الثلاث أمام البطائح، مقابل تسجيله 11 هدفاً.

ومنذ الخسارة أمام الوصل 1-2 في «الجولة 12»، حقق «الفرسان» الفوز 3-0 في آخر مباراتين على التوالي، أمام عجمان وخورفكان، فيما تأجلت مباراته في «الجولة 13» أمام حتا إلى وقت لاحق، في المقابل حقق «الراقي» الفوز في مباراته الأخيرة في الدوري أمام مضيفه اتحاد كلباء 2-1، وهي المباراة الثانية خارج قواعده من دون خسارة.

وعلى استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، يتأهب الجزيرة «السابع» برصيد 20 نقطة، لاستعادة ذاكرة الفوز الغائبة في آخر جولتين أمام النصر والوحدة 2-3 على التوالي، في مواجهة ضيفه اتحاد كلباء «الثاني عشر»، وله 13 نقطة، والتي تتزامن مع الاحتفال بعيد التأسيس الـ 50 في تاريخ «فخر أبوظبي».

وتبدو الأفضلية شبه مطلقة لـ«فخر أبوظبي» في المواجهات المباشرة أمام «النمور» في «دوري المحترفين» برصيد 14 انتصاراً، مقابل التعادل في مباراتين، والخسارة في واحدة، وسجل الجزيرة 49 هدفاً في مرمى اتحاد كلباء مقابل 14 هدفاً هزت شباكه.



اللعب النظيف سلاح «العميد»

حافظ النصر على سجل لاعبيه خالياً من «البطاقات الحمراء» في 15 مباراة على التوالي، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لاعبوه للطرد في الجولات الماضية، ونال 37 لاعباً من 13 نادياً البطاقة الحمراء منذ انطلاق الموسم الحالي.



الخسارة الممنوعة

يعد البطائح واحداً من بين 5 فرق لم يخسر أمامها شباب الأهلي في الدوري مطلقاً، وتضم القائمة أيضاً اتحاد كلباء، خورفكان، حتا، والعروبة.



«السابعة» تهدد «النمور»

لم يحقق اتحاد كلباء الفوز في آخر 6 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين، لم يفز في 7 مباريات متتالية لآخر مرة في موسم 2021-2022.