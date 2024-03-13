الإمارات يكسب البحرين في «ناس للبادل»

رضا سليم (دبي)

ينطلق اليوم سباق «تحدي الموانع»، ضمن «النسخة 11» من «دورة ند الشبا الرياضية»، وذلك بمجمع ند الشبا الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر إلى 31 مارس، وتتضمن 9 ألعاب رياضية.

ويتنافس المشاركون في «تحدي الموانع» على تخطي 11 حاجزاً موزعة على مسافة 400 متر في أسرع وقت ممكن بحد أقصى 4 دقائق، وهي تسلق الحبل، ودفع الإطارات الثقيلة، وتسلق الأنبوب الأفقي الدوار، والتأرجح على طريقة طرزان، والعجلة الدوارة، والمشي باتزان فوق الحاجز الخشبي، وتسلق الحلقات المتتابعة، والقفز فوق الحاجز الخشبي، وتسلق الأنابيب «منكي بار»، وتسلق الشباك، ويتم احتساب التوقيت الزمني لكل متسابق عبر شرائح إلكترونية تثبت في أحذية المتسابقين تقوم برصد الوقت من البداية حتى النهاية.

وتستمر منافسات السباق حتى 21 مارس، ويحصل الفائزون بالمراكز الأولى على جوائز تبلغ 290 ألف درهم، حيث ينال الفائز بالمركز الأول من فئة الرجال 100 ألف درهم، وكذلك الفائزة بالمركز الأول من فئة السيدات.

من ناحية أخرى، نجح فريق الإمارات في الفوز على البحرين 2-1 في أولى جولات بطولة تحدي ناس لفرق البادل، وهولندا على الكويت 2-1.

وتتواصل بطولة تحدي ناس لفرق البادل فئة التصنيف المحلي 100 نقطة مفتوحة، التي يشارك فيها 6 فرق هي: الإمارات وإيران والبحرين، وهولندا وقطر والكويت، ويلتقي اليوم الإمارات مع إيران، وهولندا مع قطر، ويتأهل الفائزان بالمركزين الأول والثاني إلى نصف النهائي.

وفي فئة التصنيف المحلي للمواطنات، فاز «الثنائي» علياء طاهر، وفاطمة الجناحي على نوف عمر وفاطمة العوضي، وسارة بن كاظم وشيخة الجناحي على نجلاء عيسى ونورا الهاشمي، وفاطمة شهدور ومريم شهدور من دون لعب لغياب الثنائي فاطمة خليفة السويدي، وفاطمة مروان السويدي، وتفوقت ماريا إبراهيم بن كرم وعائشة شهدور حسن على مريم الهاشمي راشد وعائشة علي عبدالله يتيم.

وشهدت بطولة المبارزة الدولية منافسات قوية في تصفيات سلاحي سلاح الفلوريه رجال، وسلاح الآيبيه فتيات، حيث تأهل في سلاح الفلوريه رجال، الإماراتي فارس البلوشي، والمصري عبدالرحمن حفور إلى النهائي اليوم، وجاء تأهل فارس البلوشي، بعد فوزه على التونسي محمد أيوب الفرجاني 15-14، كما تأهل عبدالرحمن حفور بعد فوزه على دانييل روبرت كيس 15-13، وفاز التونسي محمد أيوب الفرجاني بالمركز الثالث، بعد تغلبه على دانييل روبرت 15-12.

وفي سلاح الآيبيه للفتيات، تأهلت الإماراتية العنود السعدي، والتونسية سارة بسباس من مواليد الدولة إلى النهائيات، وجاء تأهل العنود السعدي، بعد فوزها على الإماراتية ميرة الحمادي 15-10، وسارة بسباس على الإماراتية شيخة الزعابي 15- 4، وحصلت شيخة الزعابي على المركز الثالث، على حساب ميرة الحمادي 15-11.

وأكد محمد سعدون الكواري، لاعب قطر أن الرياضة الإماراتية تشهد تطوراً كبيراً، وذلك بفضل اهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ودعمه المتواصل للرياضة والرياضيين، وفي دول الخليج نفتخر به، ونراه رمزاً قيادياً ورياضياً وقدوة لكل الرياضيين، ونتقدم إلى سموه بالشكر على توجيهاته التي أسهمت في تطوير الرياضة.

وأعرب الكواري عن سعادته بالحضور والمشاركة سنوياً في دورة ند الشبا الرياضية، مؤكداً أنه تعرف على البادل من الدورة عندما حضر إليها للمرة الأولى عام 2016، حيث شاهد المنافسات، ونال الدعوة والتشجيع لممارسة الرياضة.