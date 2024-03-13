174 لاعباً يدشنون «الوفاء لزايد» في الشطرنج

دبي (الاتحاد)

انطلقت بطولة «الوفاء لزايد» التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، ضمن أنشطته سنوياً، عرفاناً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بقاعة الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد، بمشاركة 174 لاعباً ولاعبة من 29 دولة.

حضر الافتتاح، سعيد يوسف شكري، الأمين العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة، وعثمان موسى، مدير الجهاز الفني ومحمد الحسيني، المدير التنفيذي، وجاء الافتتاح على الطاولة الأولى في لقاء المصنف الأول أموناتوف فاروق من طاجيكستان مع سلطان جابر الزرعوني.

ويشارك في البطولة هذا العام نخبة من الدوليين والمواطنين والمقيمين، وأندية الشطرنج بالدولة، وأندية الجاليات يتصدرهم الأساتذة الدوليون الكبار أموناتوف فاروق «طاجيكستان»، والجورجي ميخائيل ميكايل، وألمر ماجيراموف «أذربيجان»، والصربي إيجور ميلاد وفتش، والمولدوفي أرديشيسكو فيوريل، والأوكراني ألكسندر زيبوبارف، والأوزبكي أليكسي باراسوف.

وينضم إلى القائمة الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر دايماكيلنج، والمصري علي فرحات، والمغربي مخلص العدناني، بالإضافة إلى نجوم الإمارات واللاعبين المتميزين من أكاديمية الشطرنج بنادي دبي للشطرنج والثقافة، وأندية الجاليات المُقيمة بالدولة، بجانب نجمات منتخب الإمارات من لاعبات نادي دبي للشطرنج، وعدد من لاعبات أندية الجاليات المقيمة بالدولة، ومنها النادي الفلبيني، ونادي الجالية الهندية، وعدد من أندية الجاليات العربية المقيمة.