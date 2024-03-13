1793 طالباً في «ألعاب مدارس دبي»

دبي (الاتحاد)

اختتم الفصل الأول من النسخة الرابعة لدورة طلبات لألعاب مدارس دبي المقدمة هذا العام برعاية شركة «طلبات»، إحدى مبادرات مجلس دبي الرياضي، التي تمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية، ومشروع صناعة الأبطال الأولمبيين، وشارك في الفصل الأول منها 1793 طالباً وطالبة تنافسوا في مجموعة من الرياضات الفردية والجماعية، حيث نجحت 5 من أصل 6 فعاليات في الوصول إلى الحد الأقصى لعدد الطلاب المتنافسين، وتستمر المنافسات حتى انتهاء الفصل الثالث في 26 يونيو المقبل.

وتضم قائمة المتصدرين للمدارس الابتدائية، جميرا ومدرسة سان مارك، وجيمس مودرن أكاديمي، وتشهد بطولة المدارس الثانوية منصة تنافسية أخرى، حيث احتلت جيمس مودرن أكاديمي المركز الأول، وتبعها جيمس وورلد أكاديمي، وجيمس ويلينجتون أكاديمي، ومدرسة واحة السيليكون.