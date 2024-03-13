افتتاح أنيق لـ«كأس منصور بن زايد» وسط أجواء جماهيرية وحماسية

مصطفى الديب (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، افتتح معالي راشد سعيد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس اللجنة الرياضية، منافسات «النسخة 11» من كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، على ملعب فندق قصر الإمارات الذي يستضيف فعاليات البطولة التي تقام وسط أجواء جماهيرية وحماسية.

وشهد معاليه جانباً من مباراة فريق قطاع الخدمات المساندة وفريق مكتب الشؤون الخاصة، بحضور معالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي، ​وحسن إبراهيم الحمادي، وكيل ديوان الرئاسة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وأحمد عبيد الظاهري نائب مدير قطاع الشؤون الحكومية بديوان الرئاسة، ​وكل من عبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات الراعية، ومختلف وسائل الإعلام.

وأشاد معالي راشد سعيد العامري بالدعم اللامحدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للحركة الرياضية في الدولة، وكذلك دعم الشباب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، منوهاً معاليه بأهمية البطولة وتنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، وبما يسهم في تحقيق أهدافها والبناء على نجاحاتها السابقة، وبما يعزز من دورها في تعزيز الثقافة الرياضية، والحفاظ على ممارستها في مجتمع ديوان الرئاسة، حيث يشارك في البطولة، وللمرة الأولى 16 فريقاً جديداً، وهو دليل على التطور الكبير لهذه البطولة المهمة.

ووجه معالي راشد العامري الشكر والتقدير إلى اتحاد كرة القدم، ورابطة المحترفين على التعاون لإنجاح البطولة، وكذلك للجهات الراعية، وهما شركة رويال جت، وشركة ميركاتور للسفر والسياحة.

من جهته، قال معالي سلطان ضاحي الحميري: تنطلق البطولة من الرؤية الاستراتيجية لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في دعم الرياضة ورعاية البطولات الرياضية في الدولة وبصورة مستدامة، معرباً عن أمله في أن تحقق البطولة - كما كانت دوماً - أهدافها في دعم تعزيز الروح الرياضية، وضمان استدامة الرياضة لدى الموظفين في المؤسسات المشاركة، وبما ينعكس على مختلف فئات المجتمع.

وقام معالي راشد سعيد العامري، قبل بداية المباراة الافتتاحية بتفقد منطقة الجماهير «فان زون»، التي تُنظمها اللجنة بالتعاون مع رابطة المحترفين، وتتضمّن العديد من الأنشطة الرياضية لمختلف الفئات العمرية، رافقه فيها عبدالله ناصر الجنيبي.

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جائزة لأفضل لاعب وحارس وإداري وهدّاف البطولة، بجانب جوائز قيّمة للجماهير، وتخصيص منطقة مزوّدة بالمشروبات الساخنة والباردة لجمهور البطولة.

يذكر أن بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم انطلقت للمرة الأولى في يوليو 2012، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث اتسمت النسخ السابقة من البطولة بالقوة والإثارة.



