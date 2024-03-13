«طواف الإمارات» يصل إلى 200 دولة بـ 800 ساعة بث مباشر

أبوظبي (وام)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لطواف الإمارات للدراجات الهوائية، عدداً من الأرقام والإحصائيات القياسية، الخاصة بالنسخة السادسة من الطواف التي أسدل الستار عليها مؤخراً، وتوج بلقبها الدراج البلجيكي لينارت فان ايتفيلت، 22 عاماً، دراج فريق لوتو ديستني، محققاً إنجازاً فريداً هو الأول من نوعه في مشواره برياضة الدراجات. وعلى مدار أيام، ومراحل السباق الـ7، قطع 140 دراجاً مثلوا 20 فريقاً عالمياً، مسافة 985 كم، بمختلف الطرق، والمناطق الجبلية المخصصة، وتم بث منافسات الطواف في 200 دولة، من خلال 800 ساعة بث مباشر، فيما قامت 3 طائرات مروحية بتصوير الحدث من جميع جوانبه خلال 83 ساعة طيران وعبر27 كاميرا تلفزيونية متخصصة.

وأسهم في تقديم خدمات التصوير وتسهيل الحركة، 50 سائقاً مرخصاً من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، فيما قام 60 صحفياً، و50 مصوراً من جميع أنحاء العالم بتغطية الحدث، في حين شاركت 662 آلية ودورية للشرطة، بالإضافة إلى 905 أفراد شرطة، و20 سيارة إسعاف، في تأمين الحدث، وبمشاركة 1390 متطوعاً، تم تسهيل العديد من العمليات اللوجستية للدراجين، ومختلف المشاركين، وخلال النسخة السادسة من طواف الإمارات، تم استخدام 6110 حواجز لتسهيل الحركة، وتنظيمها.