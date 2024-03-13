الخميس 14 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«طواف الإمارات» يصل إلى 200 دولة بـ 800 ساعة بث مباشر

«طواف الإمارات» يصل إلى 200 دولة بـ 800 ساعة بث مباشر
14 مارس 2024 02:49

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«البادل» يصل إلى الأدوار النهائية في «ند الشبا»
«الأبيض» يعتمد على «القائمة الآسيوية» في «التصفيات المونديالية»

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لطواف الإمارات للدراجات الهوائية، عدداً من الأرقام والإحصائيات القياسية، الخاصة بالنسخة السادسة من الطواف التي أسدل الستار عليها مؤخراً، وتوج بلقبها الدراج البلجيكي لينارت فان ايتفيلت، 22 عاماً، دراج فريق لوتو ديستني، محققاً إنجازاً فريداً هو الأول من نوعه في مشواره برياضة الدراجات. وعلى مدار أيام، ومراحل السباق الـ7، قطع 140 دراجاً مثلوا 20 فريقاً عالمياً، مسافة 985 كم، بمختلف الطرق، والمناطق الجبلية المخصصة، وتم بث منافسات الطواف في 200 دولة، من خلال 800 ساعة بث مباشر، فيما قامت 3 طائرات مروحية بتصوير الحدث من جميع جوانبه خلال 83 ساعة طيران وعبر27 كاميرا تلفزيونية متخصصة.
وأسهم في تقديم خدمات التصوير وتسهيل الحركة، 50 سائقاً مرخصاً من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، فيما قام 60 صحفياً، و50 مصوراً من جميع أنحاء العالم بتغطية الحدث، في حين شاركت 662 آلية ودورية للشرطة، بالإضافة إلى 905 أفراد شرطة، و20 سيارة إسعاف، في تأمين الحدث، وبمشاركة 1390 متطوعاً، تم تسهيل العديد من العمليات اللوجستية للدراجين، ومختلف المشاركين، وخلال النسخة السادسة من طواف الإمارات، تم استخدام 6110 حواجز لتسهيل الحركة، وتنظيمها.

طواف الإمارات
طواف الإمارات للدراجات
الإمارات
طواف الإمارات للدراجات الهوائية
مجلس أبوظبي الرياضي
أبوظبي
آخر الأخبار
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اقتصاد
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اليوم 10:03
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
اليوم 16:17
شعار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
علوم الدار
ضبط حالات غش في امتحانات الفصل الثاني
اليوم 19:11
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
اليوم 17:59
انطلاق الصاروخ "ستارشيب"
الترفيه
"فقدان" صاروخ "ستارشيب" خلال محاولته العودة إلى الغلاف الجوي
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©