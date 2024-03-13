3113 مطية تدشن انطلاق مهرجان المرموم للهجن

دبي (الاتحاد)

شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، انطلاقة مهرجان المرموم التراثي 2024، وجاءت ضربة البداية بإقامة 60 شوطاً في سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، على ميادين المرموم وسيف العرب والهباب، بواقع 20 شوطاً في كل ميدان، وشاركت 3113 مطية في تحديات اليوم الأول، منها 1284 مطية في ميدان المرموم، و973 في ميدان سيف العرب، و855 مطية في ميدان الهباب.

واستطاع شعار نايع الشاوي الغفلي أن يحصد ثنائية الانطلاقة في ميدان المرموم، حيث تمكنت «طرب» لسعيد نايع الشاوي الغفلي من الظفر بصدارة الأبكار للإنتاج في الشوط الأول بزمن 5:48:9 دقيقة. فيما نجح «ثمين» المملوك لعمر نايع سالم الشاوي الغفلي في وضع بصمة بصدارة الشوط الثاني للجعدان للإنتاج بتوقيت 5:46:8 دقيقة.

وذهب الناموس في شوط الإنتاج الثالث إلى «الضبيه» لمسلم بخيت ناصر النوبي العامري التي تمكنت من حسم المعركة بزمن 5:50:4 دقيقة. أما «مشبب»، فقد كان حاسماً في الشوط الرابع، حيث تمكن من إهداء مالكه مبارك مسلم سالم الغفيلي قمة الجعدان في توقيت 5:47:1 دقيقة.

ويتواصل المهرجان في يومه الثاني، مساء اليوم، بإقامة رموز سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، وتتنافس الشعارات المختلفة على أربعة رموز، اثنان منها للأشواط المفتوحة ومثلهما لأشواط الإنتاج، ويحصل الفائزون بشوطي الأبكار المفتوح والإنتاج على كأسين باسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بالإضافة إلى مليون درهم، وخصصت بندقيتين للفائزين في شوطي الجعدان، بالإضافة إلى 800 ألف درهم.