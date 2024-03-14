«الترجيحية» تطيح رأس الإنتر في «الأبطال»

مدريد (أ ف ب)



أطاح أتلتيكو مدريد الإسباني، بضيفه الإنتر الإيطالي «الوصيف» من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه عليه بركلات الترجيح 3-2، بعد تعادلهما 2-2 بإجمالي المباراتين، فيما قاد العائد الإنجليزي جايدون سانشو بوروسيا دورتموند الألماني للفوز على أيندهوفن الهولندي 2-0 وحسم تأهله.

وانضم أتلتيكو ودورتموند إلى كل من مانشستر سيتي «حامل اللقب» وأرسنال الإنجليزيين، وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وبايرن ميونيخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتقام قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي «الجمعة»، وستكون مفتوحة من دون تصنيف، ولن تجنّب مواجهة الأندية من بلد واحد أو تلك التي تقابلت في دور المجموعات.

في المباراة الأولى في العاصمة الإسبانية مدريد، عوض أتلتيكو خسارته 0-1 ذهاباً، بفوز ثمين في الإياب 2-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، ليفرض سيناريو ركلات الترجيح.

وسجل هدفي أتلتيكو العائد من الإصابة الفرنسي أنطوان جريزمان «35»، والبديل الهولندي ممفيس ديباي «87»، وهدف الإنتر فيديريكو ديماركو «33».

وفرض حارس أتلتيكو السلوفيني يان أوبلاك نفسه نجماً بتصديه لركلتي التشيلي أليكسيس سانشيز والهولندي ديفي كلاسن، بينما أطاح القائد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بكرته بعيداً، في حين فشل ساوول نيجيز في ترجمة ركلته من جانب أتلتيكو.

قال أوبلاك بعد نهاية اللقاء «كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، لكننا كنا نملك دائماً الأفضلية لأننا نلعب على أرضنا، أنا سعيد بالفوز».

وتألق جريزمان «32 عاماً»، والذي دفع به المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني أساسياً في مباراته الاولى منذ عودته إلى الملاعب جراء تعرضه لالتواء في كاحله على ملعب سان سيرو في 20 فبراير الماضي خلال لقاء الذهاب.

وبدوره، عاد المهاجم مارتينيز إلى تشكيلة «النيراتزوري»، بعدما فضّل مدرّبه سيموني إنزاجي إراحته في الفوز على بولونيا 1-0 في الدوري.

نجح الإنتر في افتتاح التسجيل، إثر تمريرة خلفية من نيكولو باريلا إلى ديماركو الذي سدد من مسافة قريبة في أعلى المرمى «33»، ولم يدم تقدم الإنتر سوى دقيقتين، حيث تمكن العائد جريزمان المنفرد من إثبات علو كعبه مرة أخرى بتسجيله هدف التعادل «35»،

وهو الهدف الـ 176 للمهاجم الفرنسي مع أتلتيكو ليعزّز رقمه القياسي بوصفه «أفضل هدّاف» في تاريخ النادي.

وأصاب ديباي العارضة، قبل أن يفك شيفرة الدفاع الإيطالي، إثر هجمة منسقة تمكن فيها القائد كوكي من فتح ثغرة، ممرراً كرة متقنة للهولندي الذي سددها في مرمى الحارس سومر «87».

في الثانية، يدين دورتموند بفوزه للعائد إلى صفوفه الإنجليزي سانشو صاحب هدف الافتتاح بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية، قبل أن يصاب ويخرج في الشوط الثاني، ليضاعف بديله ماركو رويس النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وقال سانشو عقب التأهل «أنا ممتن لأنني تمكنت من تسجيل هدف التقدم للفريق، كنا نعرف أن الأمر سيكون صعباً، لكنني شعرت أنه سيكون لدينا الأفضلية لأننا نلعب أمام جماهيرنا».

ولعب سانشو المعار من مانشستر يونايتد، والذي سجل باكورة أهدافه في مروره الثاني مع النادي الألماني هذا الأسبوع في الفوز على فيردر بريمن 2-1 في الدوري، إلى جانب يوليان برانت والهولندي دونيل مالن خلف المهاجم نيكلاس فولكروج.

وحجز فريق المدرب إدين ترزيتش مقعده إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2021، في حين وصل أيندهوفن إلى هذا الدور للمرة الأخيرة في موسم 2006-2007، قبل أن يخسر أمام ليفربول الإنجليزي في طريق الأخير لإحراز اللقب.