سان جيرمان يدمر نيس بـ «ثلاثية الثأر»!

باريس (أ ف ب)



ثأر باريس سان جيرمان بقيادة مهاجمه قائده كيليان مبابي من ضيفه نيس، بفوزه عليه 3-1، وبلغ نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف سان جيرمان، متصدر الدوري، مبابي «14»، والإسباني فابيان رويس مستغلاً خطأ فادحاً من الحارس البولندي مارشين بوكا «33»، والبرازيلي لوكاس بيرالدو «60»، وهدف نيس جايتان لابورد «37».

وخاض مبابي الذي أعلن رحيله عن سان جرمان نهاية الموسم الحالي اللقاء أساسياً، بعدما دخل من على مقاعد البدلاء في التعادل أمام رينس 2-2 في الدوري الأحد الماضي، وسجل هدفه السابع في أربع مباريات في الكأس.

ورفع سان جيرمان، الفائز بالكأس 14 مرة، بإشراف مدربه الإسباني لويس إنريكي سلسلة عدم خسارته إلى 23 مباراة في مختلف المسابقات، حيث حقق 16 فوزاً مقابل 7 تعادلات.

وألحق نيس الخسارة الوحيدة بسان جيرمان في الدوري هذا الموسم، عندما فاز عليه في عقر داره 3-2 في المرحلة الخامسة، كما جرده من لقبه في الكأس عام 2022 بإخراجه من ثمن النهائي بركلات الترجيح.

وواصل نيس نتائجه السيئة، حيث لم يذق طعم الفوز في مباراته السادسة توالياً، علماً أن انتصاره الأخير يعود إلى بداية فبراير عندما أسقط مونبلييه 4-1 في ثمن نهائي الكأس.