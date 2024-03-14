نافارو تضرب سابالينكا بـ «عدوانية»!

إنديان ويلز (أ ف ب)



ودّعت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالمياً، دورة إنديان ويلز في التنس للألف بخسارتها المفاجئة أمام الأميركية إيما نافارو 3-6 و6-3 و2-6 في الدور ثمن النهائي.

ولم تظهر سابالينكا وصيفة الدورة في الموسم الماضي، والمتوجة ببطولة أستراليا المفتوحة مرتين «2023 و2024» بصورة جيدة في كاليفورنيا، حيث اضطرت لإنقاذ 4 كرات في الدور السابق أمام الأميركية بيتون ستيرنز.

وفشلت البيلاروسية في الحفاظ على نمط انتصاراتها، بعدما نجحت في الدفاع عن لقبها في أستراليا، إذ كانت قد خرجت من مباراتها الافتتاحية في دبي الشهر الماضي.

ولم تتمكن سابالينكا، البالغة 25 عاماً، من فرض أسلوب لعبها أمام نافارو «23 عالمياً» التي بلغت في سن الـ 22 عاماً ربع نهائي إحدى دورات الألف للمرة الأولى في مسيرتها، علماً أنها حققت فوزها الأول على إحدى المصنفات، ضمن المراكز الخمس الأوليات.

وفازت نافارو المُتوجة بلقب دورة هوبرت الأسترالية «250» في يناير، بأكثر عدد من المباريات هذا الموسم «18»، علماً أنها شاركت في 7 دورات حتى الآن، حيث وصلت إلى نصف نهائي دورتي أوكلاند وسان دييجو.

قالت نافارو «شعرت بأني بحالة جيدة، هذا النوع من المباريات ليس سهلاً، لقد لعبت بشكل جيد خلال اللحظات المهمة، تمكنت من الحفاظ على عدوانيتي، حتى عندما كانت ترسل بشكل جيد، وهذا ما سمح لي بمقاومة الضغوط».

ولدى الرجال لماسترز ألف، عانى النرويجي كاسبر رود، المصنف تاسعاً عالمياً، لحجز مقعده إلى ربع النهائي، بعدما قلب تأخره بمجموعة أمام الفرنسي جايل مونفيس «37 عاماً والمصنف 54 عالمياً» إلى فوز 3-6 و7-6 (7-3) و6-4.

وهيمن مونفيس على المجموعة الأولى بفضل قوة إرساله «6 إرسالات ساحقة، ونسبة نجاح 72 في المئة خلال الإرسال الأول»، وكسر إرسال منافسه في فرصته الاولى 3-2.

وانقذ الفرنسي 3 كرات في المجموعة الثانية والنتيجة 4-3 لرود، قبل أن يحتكما إلى شوط فاصل حسمه الأخير لمصلحته.

وأحكم رود قبضته على المجموعة الثالثة، واحتاج لمجرد كسر إرسال مونفيس المتراجع.