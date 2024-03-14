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الرياضة

«عاشق زيدان» يدافع عن ألوان «نسور قاسيون»

«عاشق زيدان» يدافع عن ألوان «نسور قاسيون»
14 مارس 2024 09:13

دمشق (أ ف ب)

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وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على مشاركة لاعب وسط شتوتجارت الألماني، من أصل سوري محمود داهود مع منتخب سوريا في الاستحقاقات القادمة، حسب ما أعلن عبد الرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد المحلي للعبة.
وعاد داهود «28 عاماً» إلى الدوري الألماني، عبر بوابة شتوتجارت في الأول من فبراير، قادماً من برايتون الإنجليزي على سبيل الإعارة، بعدما سبق له أن دافع عن ألوان ناديي بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند.
ويملك شتوتجارت صاحب المركز الثالث في «البوندسليجا» خيار شراء عقد اللاعب، بعد نهاية فترة الإعارة، علما أن داهود لم يخض سوى 9 مباريات في الدوري الإنجليزي مع برايتون الذي يمتد عقده معه حتى عام 2027.
بدأ داهود، العاشق في طفولته للفرنسي زين الدين زيدان، مسيرته الاحترافية مع مونشنجلادباخ في 2014، قبل انتقاله إلى دورتموند في 2017.
خاض 141 مباراة مع دورتموند، إلا أن مشاركاته تراجعت مع النادي «الأصفر والأسود» منذ أن خضع لجراحة في كتفه عام 2022، ليتعاقد معه برايتون بصفقة لمدة أربع سنوات.
وخاض اللاعب المولود في سوريا مباراتين مع منتخب ألمانيا في العام 2020.
ويشكّل انضمام داهود دفعة قوية للمنتخب السوري الذي بلغ ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم التي أقيمت أخيراً في العاصمة القطرية الدوحة.
وسيواجه «نسور قاسيون» منتخب ميانمار ذهاباً في يانجون في 21 الشهر الحالي، وإياباً في مدينة الدمام السعودية بعد خمسة أيام ضمن منافسات المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 التي تضم أيضاً اليابان وكوريا الشمالية.

 

ألمانيا
سوريا
الدوري الألماني
شتوتجارت
الفيفا
زين الدين زيدان
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