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الرياضة

مانشيني يعلن قائمة السعودية لمباراتي طاجيكستان

مانشيني يعلن قائمة السعودية لمباراتي طاجيكستان
14 مارس 2024 10:28

 
الرياض (د ب أ)

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أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي قائمة «الأخضر»، استعداداً لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ومن المقرر أن يستضيف المنتخب السعودي في 21 مارس الحالي منتخب طاجيكستان على استاد الأول بارك بالرياض، وسيحل ضيفاً على نفس المنتخب 26 من الشهر نفسه، على الملعب المركزي في العاصمة الطاجاكية دوشنبه.
وضمت قائمة مانشيني 28 لاعباً، ويقيم «الأخضر» معسكراً إعدادياً في الرياض، بدءاً من يوم الأحد الملعب.
ويلعب «الأخضر» في المجموعة السابعة، ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأسي العالم 2026 وآسيا 2027، إلى جانب الأردن، طاجيكستان، باكستان، ويتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على باكستان والأردن في الجولتين الأولى والثانية.

السعودية
روبرتو مانشيني
طاجيكستان
الأردن
باكستان
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