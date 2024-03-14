«الإمبراطور» يقطع «الخطوة 13» في رحلة «فابيو 300»

مراد المصري (أبوظبي)



قطع الوصل «خطوة جديدة» على طريق «حلم التتويج» بلقب «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حقق فوزاً ثميناً «خارج الديار» على بني ياس بـ «ثنائية»، ضمن «الجولة 16»، ليكون« الانتصار 13» للفريق هذا الموسم، واللافت أنه عادل عدد انتصارات الموسم الماضي بأكمله، لكن الحصيلة جاءت مبكرة هذه المرة بـ «10 جولات».

وتعكس الأرقام الإيجابية «النضج الذهني» لـ «الإمبراطور» الذي نجح في استعادة توازنه، عقب الخسارة القاسية أمام الوحدة بـ «رباعية» منذ أيام في نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وتزامن الفوز على «السماوي» مع «ليلة خاصة» لفابيو ليما نجم الفريق، الذي خاض المباراة رقم 300 في مسيرته مع «الفهود»، وافتتح اللاعب التسجيل بالهدف الذي مهد للانتصار، لتصل محصلته الإجمالية إلى 210 أهداف و68 تمريرة حاسمة، خلال المسيرة المتميزة مع الوصل، ويتطلع إلى أن يزينها في ختام الموسم برفع الدرع.

وأبدى ليما عقب نهاية المباراة سعادته بالانتصار الصعب، وقال «المباراة جاءت قوية ضد منافس مثل بني ياس، إلى جانب ما مررنا به خلال الأسبوع على الصعيد النفسي، بعد الخروج من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وخرجنا بالأهم من خلال حصد النقاط الثلاث، ومع تبقي 10 مباريات في الدوري، ومطالبون بالتركيز من أجل بلوغ ما نطمح له.

وعن الهدف الذي سجله، بعد تمريرة حاسمة من «رفيق الدرب» كايو كانيدو، قال «لعبنا معاً 5 سنوات قبل ذلك في الوصل، وهو لاعب جيد للغاية، ويسعدني أنه عاد إلى النادي مجدداً هذا الموسم، ونعرف تحركات بعضنا جيداً في أرضية الملعب».

يذكر أن «الثنائي» فابيو ليما، وكايو كانيدو سجلا 22 من آخر 35 هدفاً للوصل أمام بني ياس في الدوري.

من جانبه، يرى ميلوش مدرب الوصل، أن لقب الدوري لا يزال غير مضمون، ويجب مواصلة العمل من أجله، وقال «سعيد بالانتصار الذي جاء في هذا التوقيت، قبل فترة التوقف الدولي، ونتطلع إلى مواصلة المضي قدماً في هذا الاتجاه».

وأضاف «كنا ندرك أن تسجيل الهدف في الدقائق الأولى يجعل الأمور مختلفة، يجب علينا التعامل مع مجريات اللقاء بعد ذلك، وعرفنا كيف نخرج بالانتصار الذي يعكس جهود والتزام اللاعبين في أرضية الملعب حتى النهاية».



غياب الترجمة

واصل بني ياس المعاناة من الحالة الغريبة التي تلازمه، بغياب الأهداف للمباراة الثالثة على التوالي لمدة 270 دقائق، وسدد 9 مرات منها، 3 مرات داخل إطار مرمى الوصل.

واعترف داركو ميلانيتش مدرب «السماوي» بأن الفريق يعاني نفس الحالة التي تلازمه، بعدم القدرة على تحويل سيطرته إلى أهداف، وقال «لانزال نعاني عدم ترجمة الفرص التي نحصل عليها إلى أهداف، واجتهدنا على مدار اللقاء، مقارنة بالمنافس الذي سجل من الفرص التي أتيحت له».