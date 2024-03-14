العنبري «الشخصية الرياضية» في «ملتقى مليحة»



رضا سليم (الشارقة)



نال المدرب عبدالعزيز العنبري نجم المنتخب والشارقة السابق، لقب الشخصية الرياضية في «النسخة الثانية» لملتقى مليحة الرمضاني الذي ينظمه نادي مليحة، تحت شعار «تلاقي وتواصل»، وبدأت بمنافسات كرة القدم والكرة الطائرة، وتشمل عدداً كبيراً من الفعاليات، أبرزها المجلس الرمضاني الذي يناقش «هموم» الأندية الرياضية.

وجاء تكريم العنبري بلقب الشخصية الرياضية، تقديراً لمسيرته في الملاعب، لاعباً ومدرباً للشارقة وخورفكان، وذلك خلال افتتاح بطولة كرة القدم بالملعب الفرعي بالنادي، وحضره محمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وراشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى، ومصبح سيف عوض، مدير بلدية الحمرية، وسالم الميالة، مدير بلدية المدام، وسالم راشد الكتبي، أمين سر نادي مليحة، وعبدالرحمن بن درويش، مدير مركز ناشئة مليحة، وعدد من الشخصيات.

وأسفرت مباراة الافتتاح عن فوز بلدية البطائح على بلدية مليحة 4-0، سجلها بدر عبدالله، وأحمد حمدي، ومحمد عدنان، وأحمد سيف الدين، فيما فاز بلدية المدام على بلدية الذيد 2-0 في افتتاح الكرة الطائرة.

وأعرب محمد سلطان الخاصوني، عن سعادته بنجاح انطلاقة بطولتي كرة القدم والطائرة، ضمن فعاليات ملتقى مليحه الرمضاني، مشيداً بالمستوى العالي للمنافسات والروح الرياضية النابعة من جميع المشاركين، مشيداً بجهود الفرق المشاركة، والجهات المنظمة للحدث الرياضي البارز.

وأكد الخاصوني أن تكريم العنبري بلقب الشخصية الرياضية لعام 2024، يأتي تقديراً واعترافاً بالمسار الرائع والمساهمات المهمة التي قدمها في عالم الرياضة، ويعكس تقدير المجتمع لدوره البارز، وإسهاماته القيمة في تطوير ونشر الروح الرياضية في المجتمع.

ووجه عبدالعزيز العنبري الذي افتتح بطولة كرة القدم، الشكر إلى إدارة نادي مليحة، واللجنة المنظمة للملتقى على البادرة الرائعة، مؤكداً أن لقب الشخصية الرياضية وسام على صدره، ومثل هذه المبادرات يكون لها التأثير الإيجابي على الأجيال في نشر الروح الرياضية.

ووجه العنبري التهنئة إلى العين بفوزه على النصر السعودي، وتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن «الزعيم» شرّف الكرة الإماراتية، وقدم مستوى يليق بها، مشيراً إلى أن نسخة «دوري أدنوك للمحترفين» تشهد هذا العام منافسة قوية، ولكن الرائع صدارة الوصل قمة الترتيب، وهذا ليس غريباً على «الإمبراطور»، وإن كانت البطولات لا تزال في الملعب والأمتار الأخيرة من البطولة صعبة، وإن كنت أرشح الوصل للفوز بالدوري، لأن هناك عملاً كبيراً داخل النادي، وهذا يؤكد أن المنافسة موجودة بين جميع الفرق، متمنياً عودة الكرة الإماراتية إلى المقدمة، وحصد الإنجازات الخارجية.