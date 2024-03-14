«بهنسالي» بطل «تحدي دبي» للبولو



دبي (الاتحاد)



أحرز «بنهسالي» بقيادة ريشي بهنسالي كأس تحدي دبي للبولو، والتي أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بعد فوزه على «الباشا» بقيادة هاني جابشي، بنتيجة 6 أهداف ونصف هدف مقابل 5 أهداف، فيما فاز «الحبتور» بقيادة حبتور الحبتور بكأس الترضية، على حساب «باور هورس» بقيادة توماس بلاسيوس بنتيجة 6 مقابل 4 أهداف ونصف هدف.

وقام محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد البولو بتتويج الفريق البطل، والفائزين بالألقاب، بحضور لوكاس، مدير عام فندق منتجع الحبتور بدبي لاند، ونال مانويل بيريز لاعب «بهنسالي» جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأكد الحبتور أن ممارسة رياضة البولو في رمضان لها المذاق الخاص، ودائماً نسعد الجميع بمثل هذه الأحداث الرياضية، مشيداً بأداء الفرق الأربعة في اليوم الختامي للبطولة، والتي تعد إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، بمعدل هانديكاب من 8 إلى 10 جول، وتضم عدداً من اللاعبين المواطنين الواعدين، ما يدعم برنامج إعدادهم لكأس العالم 2026 التي تستضيفها الإمارات.