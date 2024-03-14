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الرياضة

«النسور» يخسر «الذهاب والإياب» أمام «الصقور»

«النسور» يخسر «الذهاب والإياب» أمام «الصقور»
14 مارس 2024 11:23

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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ألقت الخسارة التاسعة في «دوري أدنوك للمحترفين» بظلالها على خورفكان، خاصة أنها جاءت أمام الإمارات صاحب الترتيب 13، والذي قفز إلى «النقطة الثامنة»، وتبقى له مباراة «مؤجلة» أمام البطائح، ما يعني أن «النسور» يخسر من «الصقور» في الذهاب والإياب، للمرة الأولى في عصر الاحتراف، وانتهى لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن الجولة الثالثة 13 سبتمبر الماضي، على ملعب خورفكان بتفوق فريق الإمارات بهدفين.
وتكبد خورفكان أيضاً الخسارة الثانية على التوالي، بعد «عثرة» الجولة الماضية أمام شباب الأهلي 3-0، ليتجمد رصيده عند «النقطة 17».
ولم يستثمر «النسور» التقدم بهدف حمل توقيع عمر سعيد في الشوط الأول، حيث دخل «النصف الثاني» من المباراة بثقة، وفي الوقت نفسه نجح «الصقور» في إحداث «الريمونتادا» بهدفي ألكاسير وضياء السبع، ليخسر خورفكان بطريقة «دراماتيكية».

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
الإمارات
البطائح
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