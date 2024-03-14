400 لاعب يترقبون «النزالات القوية» في «الجو جيتسو» بـ «ند الشبا»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد الجو جيتسو، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، إطلاق بطولة الجو جيتسو، في إطار «النسخة 11»، من دورة ند الشبا الرياضية، في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي 17 و18 مارس الجاري.

وينظم مجلس دبي الرياضي دورة ند الشبا الرياضية سنوياً منذ عام 2013، حيث لاقت إقبالاً كبيراً، بما جعلها ترسخ موقعها واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، كما عمدت اللجنة المنظمة للبطولة هذا العام إلى تمديد منافسات الجو جيتسو لتقام على مدار يومين.

وتُقام البطولة، بالتعاون مع اتحاد الجو جيتسو، وتوفر للرياضيين من مختلف الأندية والأكاديميات فرصة لاستعراض مهاراتهم، والتنافس على الفوز ضمن ثلاث فئات عمرية، تشمل الناشئين والكبار والأساتذة، ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء الدولة، ما يوفر فرصة لعشاق هذه الرياضة لمشاهدة نزالات حافلة بالحماس والتشويق.

ويمكن للرياضيين المشاركة ضمن عدة فئات، وهي فئة الرجال، الناشئين للحزامين الأزرق والبنفسجي، والكبار للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، والأساتذة للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، وفئة السيدات، الناشئات للحزامين الأزرق والبنفسجي، والكبار للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود.

وتقام منافسات فئتي الناشئين والأساتذة في اليوم الأول من البطولة، تليها المنافسات المرتقبة لفئة الكبار في اليوم الثاني.

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو: «تطورت دورة ند الشبا الرياضية، لتصبح اليوم إحدى أبرز الفعاليات الرياضية في الإمارات، وتستقطب مجموعة كبيرة من الرياضيين من مختلف أنحاء الدولة، وفي نسخة هذا العام، أولت البطولة اهتماماً أكبر برياضة الجو جيتسو، وخصصت لها يوماً إضافياً، ما يؤكد الشعبية المتنامية لهذه الرياضة في المجتمع الإماراتي».

وأضافت: «نظراً للإقبال الكبير على المشاركة في منافسات الجو جيتسو، تعيّن علينا إغلاق باب التسجيل قبل التاريخ المحدد، ولم يكن هذا الإقبال مفاجئاً، حيث توفر البطولة منصة فريدة تتيح للرياضيين تنمية مهاراتهم وخوض منافسات مع مجموعة من نخبة الرياضيين».

ومن جانبه، قال سيف البلوشي، لاعب نادي الشارقة لفنون الدفاع عن النفس الذي يشارك في فئة الكبار وزن 62 كجم: «أتطلع للمشاركة في بطولة ند الشبا للجو جيتسو، إحدى البطولات الشائقة خلال الشهر الفضيل، وقمت بتدريبات مكثفة مع المدربين، خلال الأسابيع الماضية، تحضيراً للمنافسة».

وبدورها، قالت العنود الحوسني، لاعبة أكاديمية نادي الوحدة للجو جيتسو في فئة السيدات وزن 55 كجم: «أتوجه بجزيل الشكر إلى اتحاد الجو جيتسو، ومجلس دبي الرياضي على تنظيم هذه البطولة التي تجمع أفضل لاعبي ولاعبات الجو جيتسو في الدولة، وتعزز مستويات الوعي حول أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، ولا سيما في شهر رمضان المبارك، وأتطلع للمشاركة فيها وتقديم أفضل أداء لي».