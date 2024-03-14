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الرياضة

المغرب تستدعي دياز إلى «أسود الأطلس»

المغرب تستدعي دياز إلى «أسود الأطلس»
14 مارس 2024 12:02

 
الرباط (أ ف ب)

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استدعيَ إبراهيم دياز مهاجم ريال مدريد، والذي يحمل الجنسية الإسبانية، إلى المنتخب المغربي لكرة القدم، للمرة الأولى لخوض مباراتين وديتين أمام أنجولا وموريتانيا.
ومن المقرّر أن يبدأ دياز «24 عاماً» الدفاع عن ألوان المغرب بدلاً من إسبانيا التي مثّلها مرة واحدة في الفوز الودي على ليتوانيا 4-0 عام 2021، في مباراةٍ استدعيَ فيها الفريق الشاب ما دون 21 عاماً، لأن لاعبي المنتخب الأوّل كانوا معزولين بسبب جائحة «كوفيد-19».
وأشارت صحيفة «ماركا» إلى أن دياز اختار تمثيل المغرب بسبب «تجاهله» من قبل الاتحاد الإسباني ومنتخب «لا روخا».
من ناحيتها، قالت إذاعة «كادينا» إنه «لم يتم الاتصال به، لا من قبل لويس إنريكي، ولا من قبل لويس دي لا فوينتي المدربين السابق والحالي لمنتخب لاروخا».
وحسب صحيفة «آس»، فإن دياز اتخذ قراره النهائي، بعد رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم إخباره، قبل بقية اللاعبين الدوليين الآخرين، إذا تم إدراج اسمه في قائمة المنتخب للمباراتين الوديتين أمام كولومبيا في 22 مارس الحالي في لندن والبرازيل في 23 منه في مدريد.
وقال دي لا فوينتي مدرب «لا روخا»، رداً على سؤال حول الموضوع، خلال مشاركته في منتدى نظم في إحدى الجامعات «أحترم موقفه، الجميع أحرار في اتخاذ قراراتهم».
واستدعيَ أيضاً إلياس بن صغير «19 عاماً» الذي يلعب مع موناكو الفرنسي إلى القائمة التي نشرها الاتحاد المغربي للعبة، علماً أنه سبق أن مثّل منتخب فرنسا ما دون 18 عاماً.
ويلعب «أسود الأطلس» مع أنجولا في 22 مارس، ثمّ موريتانيا بعدها بأربعة أيام.

المغرب
إسبانيا
ريال مدريد
إبراهيم دياز
أنجولا
موريتانيا
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