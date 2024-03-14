«الليث» و«لهب» يخوضان «تحدي الغريمين» في «العين مايل»



عصام السيد (العين)



يواجه الجواد «الليث» الفائز في سباقين غريمه «أيه أيه لهب» الذي لم يخسر من قبل، ولديه فوزان في مضمار العين، على لقب بطولة العين مايل للفئة الثالثة، يوم الجمعة، في مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وهو أحد أهم وأبرز السباقات في «دار الزين»، بجائزة تبلغ قيمتها 350 ألف درهم، وخُصصت جميع الأشواط التسعة للخيول العربية الأصيلة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأمسية قرابة مليون درهم.

ويسعى «ند الشبا» حامل لقب بطولة العين مايل للفئة الثالثة، للعودة إلى منصات التتويج بعد غياب، بينما يتأهب الفائز بسباق دبي كحيلة كلاسيك «دريان» المتألق برصيد 9 انتصارات من إجمالي 33 مشاركة.

وتنطلق الأمسية بسباق مبتدئة لمسافة 2000 متر، ويتنافس كل من «إدريس ديس أرنيتس» أمام «قيصر» صاحب «الوصافة» على ذات المضمار والمسافة، فيما يعود «وحيد» الذي اقترب من فوزه الأول مؤخراً.

ويتطلع الجواد المتألق «رمز مسقط» إلى حصد فوزه الثالث هذا الموسم في الشوط الثاني الممتد لمسافة 2000 متر – هانديكاب، أمام 12 من المنافسين الأقوياء، أبرزهم «رعد لمبارك»، والجواد «صلب» الذي بدأ يعود إلى مستواه.

ويستهدف «سيزار حوران» فوزاً جديداً في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر – هانديكاب، أمام «أيه أف الحازم» الفائز على ذات المضمار والمسافة منذ أسبوعين، وغريمه «فرحان».

وخصص الشوط الثالث لمسافة 1800 متر ـ هانديكاب، للمهرات والأفراس بسن أربع سنوات فما فوق، بمشاركة كل من «يونايتد سبيريت» و«إيمان»، بالإضافة إلى «منار».

ويبحث «أيه أف تشعلل» عن فوزه الأول في سباق الخيول المبتدئة بعمر 4 سنوات فما فوق، إنتاج الإمارات في الشوط الرابع الممتد لمسافة 1800 متر، وينافسه «أيه أف معتق» و«أيه أف سليط».

ويتنافس «مخلص»، و«أيه أف كحيلان»، و«مرهب الوثبة» في الشوط السادس لمسافة الميل المخصص للخيول المبتدئة.

يحتضن الشوطان الثامن والتاسع نسختين من كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة «هانديكاب»، بمشاركة 30 خيلاً، الأول على مسافة 1400 متر بمشاركة «أيه أف مصنف» القادم من فوز في أبوظبي، و«آر بي كينجز باي»، و«آر بي سراب».

ويختتم الحفل بالشوط التاسع لمسافة 1000 متر، وأبرز الخيول المتحدية «جاب ملاوح»، وتسعى «إيزي لاب» لمواصلة عروضها الطيبة، وتحقيق فوز جديد، وهناك «أيه أف قادة».