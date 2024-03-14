«فخر أبوظبي» يكمل «رباعية الطائرة» في «اليوبيل الذهبي»

معتصم عبدالله (دبي)



احتفل الجزيرة بالتتويج بطلاً لدوري الرجال للكرة الطائرة، موسم 2023- 2024، بعدما جدد فوزه على الوصل 3-2 في إياب نهائي البطولة، ليحصد اللقب الرابع في تاريخه والأول منذ عقدين، بعد آخر تتويج موسم 2001- 2002، فضلاً عن موسمي 1980-1981 و1981-1982.

وتوج عبدالله الدرمكي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الطائرة، وعبد العزيز السلمان الأمين العام للاتحاد، بحضور راشد عتيق الهاملي، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة، رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الجماعية، أبطال الجزيرة بالميداليات الذهبية، وكأس ودرع الدوري، فيما نال لاعبو الوصل الميداليات الفضية.

وتزامنت الاحتفالات الحاشدة لـ «فخر أبوظبي»، التي انطلقت من صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، والتي احتضنت مباراة إياب النهائي، باحتفالات النادي العريق بـ «اليوبيل الذهبي»، ومرور 50 عاماً على تأسيسه في قلب العاصمة أبوظبي في مارس 1974.

وترجم الفوز باللقب المستحق المشوار المتميز لفريق الطائرة بالجزيرة في الدوري، خلال الموسم الحالي 2023- 2024، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الرابع، قبل أن ينجح في تخطي عقبة شباب الأهلي 3-2، في المباراة الفاصلة للدور التمهيدي في المراحل الإقصائية «البلاي أوف»، بعد التعادل بفوز كل فريق في الذهاب والإياب، ليعود ويتوج باللقب على حساب الوصل بالفوز 3-2 في مباراتي ذهاب وإياب الدور النهائي.

وهنأ راشد الهاملي القيادة العليا للنادي باللقب المستحق، والذي ترجم دعم الإدارة العليا، وجهود إدارة الشركة والجهازين الفني والإداري واللاعبين، بجانب المساندة الجماهيرية للفريق على مدار الموسم.



وقال الهاملي في تصريحات لـ «الاتحاد»: «تتويج مستحق لجهود من أعلى سقف للإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجمهور، والدرع ثمرة استقرار الفريق والبناء المستمر منذ الموسم الماضي، في موسم قوي وتنافسي بين 6 فرق، واستمرت فيه الإثارة حتى الأدوار النهائية».

وأضاف: «استقرار المنظومة كان العامل الأهم للجزيرة في طريق التتويج باللقب، ومنحنا الأفضلية على حساب المنافسين الذين سعى بعضهم لتغيير الأجهزة الفنية، مقابل نسبة استقرار، وصلت إلى أكثر من 95% في الجزيرة على مستوى اللاعبين والجهاز الفني».

وثمن رئيس شركة الجزيرة للألعاب الجماعية، الدور الكبير لاتحاد الطائرة، برئاسة عبدالله الدرمكي في التنظيم المثالي للدوري في الموسم الحالي، وقال: «ارتفاع سقف التنافس، وزيادة الاهتمام الجماهيري والإعلامي دليل على التطور الكبير، والذي تستحق عليه إدارة الاتحاد الشكر والتقدير».

وأضاف: «التتويج المستحق بدرع الدوري قاعدة أساسية لنجاحات مرتقبة على مدار المواسم الأربعة المقبلة»، مشيداً بدور الجهازين الفني والإداري في تطور المستوى الذي مهد للفوز باللقب.

من جانبه، عبر البرازيلي ماركوس دي ميلو باتشيكو مدرب طائرة الجزيرة عن سعادته بالتتويج بلقب «الدرع الغائب»، وقال: «فخور بالإنجاز بالدرع، والذي تحقق بفضل جهود اللاعبين والدعم الكبير للفريق على مدار الموسم».

وأعاد المدرب المخضرم أسباب تفوق فريقه على الوصل في إياب النهائي، وتحويل تأخره في النتيجة بشوطين إلى فوز 3-2، إلى التغييرات على صعيد التشكيلة، وقال: «الثنائي إيفان بورفنجاك وسفيان حسني أسهما بشكل فعال، بجانب بقية زملائهم في تغيير النتيجة، والفوز جهد عمل جماعي للاعبين».

وحول أهداف الجزيرة في نهاية الموسم الحالي، قال: «أمامنا وقت قصير للاحتفال باللقب على صعيد الدوري، قبل أن نبدأ التفكير في بقية المنافسات»، ويتبقى لـ«فخر أبوظبي» مشاركتان على صعيد منافسات الموسم الحالي تشمل بطولة الكأس، وكأس السوبر.

سجل الأبطال



الوصل: 12

العين: 11

النصر: 8

شباب الأهلي: 6

الجزيرة: 4

بني ياس: 4

الشارقة: 1