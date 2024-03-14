«بورتر المذهل» على «قمة الغربية»



ميامي (أ ف ب)



قاد مايكل بورتر جونيور فريقه دنفر ناجتس «حامل اللقب» إلى الفوز على مضيفه ميامي هيت 100-88، واستعادة صدارة المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتسجيله 25 نقطة.

تقدّم الضيوف في معظم فترات الشوط الأوّل، وعاد ميامي في الربع الثالث، قبل أن يستعيد دنفر التقدّم، ويحسم المباراة لمصلحته.

وعلى الرغم من الفوز، لم يتمكّن العملاق الصربي نيكولا يوكيتش من تسجيل أكثر من 12 نقطة، في ظل الدفاع الكبير عليه من أصحاب الأرض، لكن ذلك فتح مساحاتٍ لبورتر جونيور الذي سجّل 5 ثلاثيات من نقاطه الـ25.

وقال بورتر جونيور، إن الأداء المذهل الذي قدّمه يأتي بفضل زملائه الذين أعطوه الوقت والمساحات للتسديد بأريحية.

وأضاف «هل رأيتم فرص التسديد التي حصلت عليها؟، لقد كانت فرص تسجيل الثلاثيات مفتوحةً على مصراعيها، لذلك فإن الفضل يعود إلى زملائي، ونمتلك فريقاً جيداً ومتوازناً، لذا حين تأخذ منه شيئاً، فإن الحل موجود، هذا ما حصل».

وحقق دنفر فوزه الـ46 هذا الموسم، والرابع توالياً مقابل 20 خسارة، متقدماً على أوكلاهوما سيتي ثاندر الثاني الفائز بـ45 مباراة مقابل 20 خسارة، وهذه المرة الأولى التي يتصدر فيها حامل اللقب الترتيب منذ نوفمبر.

وعلّق بورتر على استعادة الصدارة قائلاً «إنه شعورٌ جيّد»، مضيفاً «نشعر كأننا عدنا إلى حيث ننتمي، أردنا المركز الأوّل، وكنا نلعب بشكلٍ جيّد منذ أن توقّف الدوري إفساحاً في المجال لمباراة كل النجوم «أول ستار».

وأضاف «لكن علينا الحفاظ على الصدارة، هناك العديد من الفرق الجيّدة في المنطقة الغربية، لذا علينا دخول كل مباراة مع معرفة أن المنافسين يريدون مركزنا».

وإلى جانب نقاطه، ساعده كل من آرون جوردون بـ16 نقطة، والكندي جمال موراي بـ14 في تحقيق الفوز، في حين كان بام أديبايو أفضل مسجّل لميامي بـ17 نقطة.

وتكبّد ميامي الخسارة الرابعة توالياً في المركز الثامن ضمن الشرقية، وهذه الخسارة الـ30 هذا الموسم مقابل 35 فوزاً.