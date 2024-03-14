«الأبيض» يعتمد على «القائمة الآسيوية» في «التصفيات المونديالية»



معتز الشامي (دبي)



اعتمد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول، بقيادة البرتغالي باولو بينتو، على القوام الأساسي لـ «الأبيض»، بضم اللاعبين الذين شاركوا في نهائيات كأس آسيا، ليبدأ المدرب في تثبيت تشكيلة الفريق، والاعتماد على الأسماء التي تألقت، خلال الفترات الماضية، منذ بداية معسكرات إعداد المنتخب في سبتمبر الماضي.

ويستعد «الأبيض» لدخول «المعسكر المغلق» في أبوظبي، غداً، لمواجهة اليمن مرتين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، ضمن المجموعة الثامنة، تقام المباراة الأولى 21 مارس الجاري، على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، فيما تُجرى الثانية باستاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في منطقة الخبر بالسعودية 26 مارس، ويؤدي منتخبنا تدريبه الأول غداً على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات، وتستكمل القائمة بانضمام لاعبي العين وعجمان يوم الأحد.

وضمت القائمة 26 لاعباً هم، خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، كايو كانيدو، وزايد العامري.

واستبعد بينتو المهاجم علي مبخوت من القائمة، بعدما أصبح لا يعتمد عليه في تشكيلة «الأبيض»، وهو ما حدث في كأس آسيا 2023 التي استضافتها الدوحة، حيث بات سلطان عادل لاعب اتحاد كلباء هو المهاجم الأساسي للمنتخب، بالإضافة إلى الاعتماد على القوة الهجومية الضاربة التي تضم علي صالح ويحيى الغساني وكايو وليما، بالإضافة إلى منح الفرصة لطحنون الزعابي، وحارب عبد الله.

ورصد الجهاز الفني للمنتخب أجهز العناصر في الدوري، خلال الجولات الماضية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على ثبات التشكيلة، بهدف زيادة التجانس والانسجام بين جميع اللاعبين، وهو ما يسهم في إيجاد هوية فنية واضحة، فضلاً عن استيعاب الجميع لفكر وتكتيك الجهاز الفني في الجولات المقبلة.

وتأتي مواجهة اليمن، ذهاباً وإياباً في التصفيات، خلال مارس، ضمن مشوار التصفيات الآسيوية بالمجموعة الثامنة، هو بداية العودة القوية للمنتخب، بعد الخروج من كأس آسيا من دور الـ16، حيث يضع الجهاز الفني أهدافاً عدة للمرحلة المقبلة، أبرزها هو حسم بطاقة التأهل إلى المرحلة الثالثة من مشوار التصفيات المؤهلة إلى «المونديال» عبر 6 مقاعد، وعدم الانتظار لبقية مراحل التصفيات التي تشهد قتالاً شرساً على مقعدين ونصف مقعد مكملين للمقاعد المخصصة لآسيا، بجانب الحفاظ على القوام الأساسي للمنتخب، وزيادة التفاهم والتجانس بين جميع عناصره، ورفع الكفاءة الفنية والبدنية لجميع اللاعبين، بهدف التحضير للمرحلة التالية من التصفيات المتوقع أن تشهد مواجهة القوى الكبرى بآسيا، وهي المنتخبات الـ 18 المتأهلة إلى تلك المرحلة.