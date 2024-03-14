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الرياضة

46 هدفاً في افتتاح «رمضانية الهوكي»

46 هدفاً في افتتاح «رمضانية الهوكي»
14 مارس 2024 13:30

 
رضا سليم (الشارقة) 

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شهدت ضربة بداية البطولة الرمضانية الثالثة للهوكي الخماسي التي ينظمها اتحاد الهوكي، بملاعب المدرسة الأميركية للإبداع العلمي بالشارقة 46 هدفاً في 6 مباريات، حيث أسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز «أوسكار» على «سكاي توبا» 6-3، و«يو تي إس سي» على «نسور الصحراء» 7-0 و«أوسكار» على «نسور الصحراء» 9-0 و«سكاي توبا» على «يو تي إس سي» 1-0 و«سكاي توبا» على «نسور الصحراء» 11-3 و«أوسكار» على «يو تي إس سي» 4-3.
وأعرب عبدالله الدح، رئيس الاتحاد عن سعادته بانطلاق النسخة الثالثة من البطولة، والتي يحرص الاتحاد على تنظيمها سنوياً، ومشاركة 16 فريقاً يؤكد الزخم الكبير للعبة، وقال: «نسعى من خلال البطولات لنشر اللعبة بين المواطنين والمقيمين، وعمل قاعدة كبيرة، والمحافظة على مكاسب الفترة الماضية على الصعيدين الفني والإداري، خاصة أن هناك مكتسبات في تنظيم البطولات ليس فقط بالنسبة للاعبين، بل أيضاً على المستوى التحكيمي والإداري والمدربين، وهدفنا واضح بتشكيل منتخب يمثل الدولة في المحافل الخارجية، والبطولة ضمن أجندة الاتحاد التي تسير في الاتجاه نفسه.

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الشارقة
الهوكي
اتحاد الهوكي
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