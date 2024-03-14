سان جيرمان عينه على نجم «الريدز»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد أن استسلم باريس سان جيرمان لإرادة كيليان مبابي بالرحيل في نهاية الموسم، بدأ النادي رحلة البحث عن بديل في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وتحديداً في ليفربول، من دون أن يصرف النظر عن الشاب البرازيلي إستيفاو ويليان ألميدا دي أوليفيرا الملقب بـ «ميسينيو» مهاجم بالميراس.

وذكر موقع جول العالمي الذي نشر الخبر أن سان جيرمان اتجه إلى هدف أكثر خبرة من الشاب البرازيلي، وحدده بالاسم، وهو الجناح الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول.

وكشفت صحيفة «إلبايس» الكولومبية النقاب عن أن سان جيرمان فكر في لويس دياز بديلاً لمبابي، بحكم أنه يلعب جناحاً أيسر مع «الريدز» ويتألق في الفريق الإنجليزي بصورة لافتة هذا الموسم، ولكونه صاحب خبرة دولية كبيرة «45 مباراة مع المنتخب سجل خلالها 11هدفاً»، وأيضاً لأنه «البديل» المناسب لشغل مركز «فتى بوندي المدلل».

غير أن موقع جول أوضح أن عقد دياز يمتد حتى «صيف 2027»، وليس من السهل أن يوافق مسؤولو «الريدز» على التفريط فيه في الصيف المقبل، لأنه أصبح من الأوراق المهمة في تشكيلة ليفربول الهجومية.

وفي سياق متصل، ذكر موقع جول العالمي، أنه إذا كان بعض عشاق «الساحرة المستديرة» والنادي الفرنسي، يمنون النفس بأن يفعل مبابي مثلما فعل في 2022، عندما جدد عقده في اللحظات الأخيرة مع «الباريسي»، ضارباً «عرض الحائط» باتفاقه مع ريال مدريد، فإن ذلك يدخل ف دائرة «الوهم»، لأن مبابي أبلغ مسؤولي النادي وزملاءه اللاعبين بقراره النهائي بمغادرة «حديقة الأمراء» في الصيف المقبل، وهو القرار الذي توقعه الجميع منذ أشهر غير قليلة.

وأضاف الموقع إنه وفقاً لتأكيدات الصحافة الإسبانية، فإن مبابي أبرم بالفعل اتفاقاً مبدئياً مع «الريال» للانتقال إلى صفوفه في صفقة حرة ومجانية، بل ذهب البعض إلى القول إنه وقع بالفعل عقده مع «البيت الأبيض» الإسباني، والدليل على ذلك أن فايزة العماري والدة اللاعب ووكيلة أعماله توجهت إلى مدريد لاختيار منزل مناسب لإقامة نجلها، كما ذكرت صحيفة «ماركا» أن سعر شراء المنزل الذي استقر عليه اختيارها، يتراوح بين 12 و16مليون يورو.