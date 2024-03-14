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الرياضة

ميسي يقود إنتر ميامي إلى ربع نهائي «الكونكاكاف»

ميسي يقود إنتر ميامي إلى ربع نهائي «الكونكاكاف»
14 مارس 2024 13:59

 
ميامي (أ ف ب)

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قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزميله الأوروجوياني لويس سواريز فريقهما إنتر ميامي الأميركي إلى ربع نهائي دوري أبطال منطقة الكونكاكاف لكرة القدم، بتسجيلهما هدفين في الفوز على ضيفه ومواطنه ناشفيل 3-1 في إياب ثمن النهائي.
وانتهت مباراة الذهاب الخميس الماضي بالتعادل 2-2، حيث سجّل ميسي الأوّل وسواريز الثاني أيضاً.
وفي المباراة الثانية صنع ميسي أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، الهدف الأوّل لسواريز في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف بنفسه الثاني «23».
وخرج ميسي في الدقيقة 50، ودخل الفنلندي روبرت تايلور بدلاً منه ليُسجّل الثالث «63»، قبل أن يُقلّص الإنجليزي سام سوريدج الفارق «93».
وقال المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو، إن خروج ميسي هو بسبب القلق من إصابة في الركبة.
وأضاف «لم نرد المخاطرة، حاولنا أن نرى إن كان بإمكانه أن يتحمّل لوقتٍ أطول، لكن الإصابة كانت تُزعجه وفضّلنا أن نُخرجه، وأعتقد أنه لن يكون جاهزاً لخوض مباراة السبت أمام دي سي يونايتد في الدوري».
وغاب حامل لقب كأس العالم 2022 عن المباراة التي خسرها فريقه على أرضه أمام مونتريال 2-3 الأحد في الدوري الأميركي، للراحة.
ويلعب إنتر ميامي الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة مع الفائز من مواجهة الإياب بين مونتيري المكسيكي وضيفه أف سي سينسيناتي الأميركي، بعد أن فاز الأوّل بهدف ذهاباً.

أميركا
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
لويس سواريز
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