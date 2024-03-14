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الرياضة

«البادل» يصل إلى الأدوار النهائية في «ند الشبا»

«البادل» يصل إلى الأدوار النهائية في «ند الشبا»
14 مارس 2024 14:03

 
رضا سليم (دبي) 

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يقام اليوم نصف نهائي بطولة تحدي ناس لفرق البادل، ضمن «النسخة 11» من «دورة ند الشبا الرياضية» التي تستمر إلى 31 مارس الجاري، وتتضمن 9 ألعاب رياضية. 
وشهدت الأدوار الأولى، فوز الكويت على قطر 3-0، حيث أنهى «الثنائي» عزيز معيوف، وفؤاد بهبهاني الجولة الأولى بالتغلب على محمد عبدالله، ومحمد الخنجي 6-3 و6-4، وتفوق محمد عبدالله وعبدالرحمن العوضي، على محمد سعدون الكواري، وعبدالعزيز سعدون الكواري 6-4 و6-7 و7-6، وأحمد ربيع ومحمد التركي على ريان عبدالله وجبور المطوع 6-3 و7-5.
وتفوقت إيران على البحرين 3-0، بفوز محمد رضا كاظمي، وأميرسينا صالح، على الثنائي عيسى القطان وعمر قايد 6-1 و6-3، وفرساد شاهي وهامي جولستان، على الثنائي علي ضواني وحسين ضواني 6-3 و6-3، وآريا روجاني وأميرمو جامشدي، على الثنائي راشد العوبيدي، وحسن رضا 6-4 و7-6.
ويشارك بطولة تحدي ناس لفرق البادل لفئة التصنيف المحلي 100 نقطة مفتوحة، 6 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى الإمارات، وإيران، والبحرين، والثانية تضم هولندا، وقطر، والكويت.

الإمارات
دبي
ند الشبا
دورة ند الشبا الرياضية
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