«البادل» يصل إلى الأدوار النهائية في «ند الشبا»



رضا سليم (دبي)



يقام اليوم نصف نهائي بطولة تحدي ناس لفرق البادل، ضمن «النسخة 11» من «دورة ند الشبا الرياضية» التي تستمر إلى 31 مارس الجاري، وتتضمن 9 ألعاب رياضية.

وشهدت الأدوار الأولى، فوز الكويت على قطر 3-0، حيث أنهى «الثنائي» عزيز معيوف، وفؤاد بهبهاني الجولة الأولى بالتغلب على محمد عبدالله، ومحمد الخنجي 6-3 و6-4، وتفوق محمد عبدالله وعبدالرحمن العوضي، على محمد سعدون الكواري، وعبدالعزيز سعدون الكواري 6-4 و6-7 و7-6، وأحمد ربيع ومحمد التركي على ريان عبدالله وجبور المطوع 6-3 و7-5.

وتفوقت إيران على البحرين 3-0، بفوز محمد رضا كاظمي، وأميرسينا صالح، على الثنائي عيسى القطان وعمر قايد 6-1 و6-3، وفرساد شاهي وهامي جولستان، على الثنائي علي ضواني وحسين ضواني 6-3 و6-3، وآريا روجاني وأميرمو جامشدي، على الثنائي راشد العوبيدي، وحسن رضا 6-4 و7-6.

ويشارك بطولة تحدي ناس لفرق البادل لفئة التصنيف المحلي 100 نقطة مفتوحة، 6 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى الإمارات، وإيران، والبحرين، والثانية تضم هولندا، وقطر، والكويت.