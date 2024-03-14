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الرياضة

راتب كيبا «مشكلة» في تشيلسي !

راتب كيبا «مشكلة» في تشيلسي !
14 مارس 2024 14:26


أنور إبراهيم (القاهرة)

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بعد أن تأكد رحيل حارس المرمى الإسباني كيبا «29عاماً» عن ريال مدريد هذا الصيف، ليعود إلى ناديه الإنجليزي تشيلسي الذي جاء منه على سبيل الإعارة لـ «الميرينجي»، بعد إصابة الحارس الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا بالرباط الصليبي قبل انطلاق الموسم، وغيابه حتى الآن، كشفت صحيفة التلجراف الإنجليزية النقاب عن أن كيبا أصبح يمثل «مشكلة» في تشيلسي واستمراره مع «البلوز» بات محل شك، إذ أن الفريق اللندني يسعى للتخلص منه بصفة نهائية هذا الصيف حتى يمكنه تسوية حساباته الخاصة برواتب اللاعبين، والتي بلغت الآن «خطاً أحمر» يهدد النادي بالتعرض لعقوبات «اللعب المالي غيرالنظيف».
وترتيباً على ذلك فإن الراتب الكبير لكيبا وتراجع أهميته بالنسبة لتشكيلة «البلوز»، تجعله مرشحاً رئيسياً للرحيل عن الفريق، ليس هو وحده وإنما معه مجموعة أخرى من اللاعبين لم تقدم ما تستحق عليه البقاء، في ظل رواتبهم الضخمة، وفي مقدمتهم رحيم ستيرلينج ومارك كوكوريا وأرماندو بروخا وتريفوه شالوبا، ومعهم وروميلو لوكاكو المعارحالياً لروما الإيطالي. ويسعى مسؤولو النادي إلى تسويقهم في الدوري السعودي هذا الصيف، ولم تكشف الصحيفة النقاب عن راتب أي من هؤلاء النجوم.
وفي المقابل، ارتفعت أسهم الحارس الأوكراني أندري لونين الذي بات يلعب أساسياً في ريال مدريد، ويحظى بثقة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني وإدارة النادي، وأصبح استمراره مؤكداً، رغم اقتراب عودة كورتوا. واستطاع لونين أن يحجز مكاناً ثابتاً في التشكيلة الأساسية مستفيداً من فترة الإصابة التي غيّبت كيبا لفترة ليست قصيرة، وتألق خلالها لونين وحافظ على نظافة شباكه في أكثر من مباراة آخرها مباراة الفريق أمام سيلتا فيجو، والتي انتهت بفوز الريال 4-صفر، في الجولة 28 للدوري الإسباني «الليجا». 

تشيلسي
ريال مدريد
كيبا
كورتوا
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