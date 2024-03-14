42% من جماهير «الريال» لا يريدون مواجهة «السيتي» في «الأبطال»!



عمرو عبيد (القاهرة)



انتهت رحلة ممثلي الكرة الإيطالية في دوري أبطال أوروبا، وتوقف «قطار الكالشيو» عند محطة دور الـ16، بعدما لحق إنتر ميلان بمواطنيه، لاتسيو ونابولي، خارج «الشامبيونزليج»، وبعد أشهر من التغني والفخر بقوة «الأفاعي» فوق أغلفة الصحف الإيطالية، محلياً وقارياً، خرجت «لا جازيتا» لتعبر عن إحباطها وحزنها الشديدين، عقب إقصاء «وصيف الأبطال» في الموسم الماضي من تلك المرحلة المُبكرة هذا الموسم، وعنونت غلافها بقولها «ألم كبير».

وأشارت إلى «اللعنة الكاملة» التي أصابت كل فرق إيطاليا في دوري الأبطال، لتتفق مع عنوان «كورييري ديللو سبورت» التي كتبت «الخروج الجماعي»، ووصفت إنتر ميلان بـ«المجنون»، الذي أهدر جميع فرصه في الاستمرار، حيث كانت علامات السقوط واضحة عقب إهدار هدفين مؤكدين، كان يمكن لأي منهما حسم بطاقة الصعود لمصلحة «النيراتزوري»، ولهذا لم يكن غريباً أن يخسر ركلات الترجيح أيضاً، بعد تسديدات سيئة جداً.



وعلى الجانب الآخر، كانت الفرحة الإسبانية «طاغية» بهذا التأهل الصعب لأتلتيكو مدريد، حيث كتبت «ماركا» أن «الأتليتي» قاسٍ لا يعرف الرحمة، أما «آس» فقالت إن التأهل جاء هدية مُستحقة للقلوب الشجاعة وللحارس أوبلاك، أما «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، فقد وضعت صورة كبيرة للاعب برشلونة السابق وأتلتيكو الحالي، ممفيس ديباي، معنونة غلافها بـ«فرحة هائلة».



وعبر المواقع الإلكترونية للصحف الكُبرى، كتبت «لاجازيتا» أن تورام ولاوتارو أضاعا آمال «الأفاعي» هذه المرة، بأخطاء ساذجة وإهدار غريب للفرص، ولا يعني ذلك تحملهما الإقصاء وحدهما، بعد عديد الأخطاء الدفاعية والفنية والتغييرات غير الجيدة، بجانب التنفيذ المُحبط لركلات الترجيح، واهتمت الصحيفة الإيطالية الشهيرة بوضع الفرق الإيطالية في الترتيب القاري، حيث نشرت تقريراً حول التخوف من تقلص حظوظ «ممثلي الكالشيو» في التواجد بمقاعد البطولات الأوروبية في السنوات المقبلة، قائلة إن أبطال «الليجا» و«البوندسليجا» يتصدرون المشهد القاري حالياً، كما كتبت في تقرير آخر أن مانشستر سيتي يُعد أبرز المرشحين للفوز بلقب «الشامبيونزليج» والاحتفاظ به، لكن الأمر لن يكون سهلاً، في ظل وجود أنشيلوتي مع ريال مدريد، كما يُمثّل كل من كليان مبابي وأتلتيكو مدريد «خطراً» غير متوقع في المراحل المقبلة.

وفي استفتاء وضعته صحيفة «ماركا» عبر موقعها الإلكتروني، حول أمنيات مشجعي الفرق الإسبانية الخاصة بالمنافسين الذين يرغبون في مواجهتهم أو تجنبهم في رُبع النهائي، اختار 29% من عشاق ريال مدريد مواجهة بروسيا دورتموند، بينما تمنى 42% منهم عدم اللعب مع مانشستر سيتي في تلك المرحلة، أما جماهير برشلونة، فجاءت اختياراتها «مفاجئة»، حيث تمنى 38% مواجهة «السيتي» في رُبع النهائي، بينما أبدى 30% منهم رغبته في تجنب اللعب مع دورتموند، وكشف 22% من عشاق أتلتيكو مدريد عن طلبهم اللعب مع باريس سان جيرمان، مقابل 28% رأوا أن مواجهة ريال مدريد المُبكرة «غير مطلوبة على الإطلاق».