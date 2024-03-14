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الرياضة

تيديسكو يمدد عقده مع بلجيكا إلى 2026

تيديسكو يمدد عقده مع بلجيكا إلى 2026
14 مارس 2024 19:53

لوفان لا نوف (أ ف ب) 

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مدد المدرب الألماني من أصول إيطالية دومينيكو تيديسكو عقده مع المنتخب البلجيكي لكرة القدم حتّى مونديال 2026، وفقاً لما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.
وتم الإعلان عن تمديد العقد لعامين إضافيين في متحف إيرجيه في لوفان لا نوف، جنوب بروكسل.
ونجح تيديسكو «38 عاماً»، بعد تسلّمه زمام الأمور الفنية، خلفاً للإسباني روبرتو مارتينيس بداية عام 2023 عقب الفشل في «مونديال 2022»، والخروج من دور المجموعات، في قيادة منتخب «الشياطين الحمر» إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، حيث يخوض منافسات المجموعة الخامسة مع رومانيا وسلوفاكيا ومنتخب صاعد من المسار الثاني للملحق المخصص لدوري الأمم الأوروبية.
وأثنى المدير التنفيذي للاتحاد البلجيكي بيت فاندندريشه على العمل الذي قام به تيديسكو مع «منتخب متجدد، حيث خاض تصفيات رائعة لكأس أوروبا»، قائلاً إنه «مسرور» لتمكنه من تمديد التعاون مع الإيطالي-الألماني.
وتفتقد بلجيكا التي تخوض وديتين أمام إيرلندا في دبلن في 23 الشهر الحالي، وإنجلترا في لندن في 26 مارس، لجهود صانع ألعابها كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي للإصابة، في حين استدعى تيديسكو المدافع الشاب كوني دي وينتر «21 عاماً» الذي يلعب حالياً في إيطاليا على سبيل الإعارة من يوفنتوس إلى جنوى.

 

بلجيكا
كأس أمم أوروبا
كيفين دي بروين
مانشستر سيتي
رومانيا
سلوفاكيا
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