بلجيكا تكرم «تان تان»!



لوفان-لا-نوف (أ ف ب)



يُكَرّم المنتخب البلجيكي لكرة القدم شخصية الشرائط المصورة الشهيرة «تان تان» ومؤلفها بارتداء قميص، خاص خلال نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل، كُشِفَ النقاب عنه في متحف إيرجيه في لوفان لا نوف، جنوب بروكسل.

والقميص سيكون باللون الأزرق مع ياقة بيضاء، وهما لونا الزي الذي اشتهر به «تان تان» بقميصه الأبيض تحت كنزة زرقاء في الشرائط المصورة الشهيرة التي ألفها الرسام البلجيكي جورج ريمي المعروف بإيرجيه «1907-1983».

ومغامرات «تان تان» هي سلسلة من الروايات المصورة من تأليف إيرجيه، وتعتبر إحدى أكثر القصص المصورة شعبية في أوروبا والعالم خلال القرن العشرين، حيث تُرجمت لأكثر من 70 لغة.

وظهرت السلسلة للمرة الأولى باللغة الفرنسية في 10 يناير 1929 في ملحق إحدى الصحف البلجيكية، وأدى نجاحها الى إصدار العديد من الأجزاء الأخرى منها، وصولاً إلى إصدار مجلة «تان تان» الأسبوعية عام 1946، وبلغ توزيعها 240 ألف نسخة في ذروتها خلال السبعينيات، وتوقفت عن الصدور عام 1988.

وفي عام 1950، أنشأ ريمي استوديو إيرجيه الذي أنتج عبره 24 جزءاً من السلسلة.

وخلال الكشف عن القميص الخاص، قال المدير التنفيذي للاتحاد البلجيكي لكرة القدم بيت فاندندريشه «معجباً كبيراً بتان تان، أنا سعيد لأن شياطيننا الحمر «لقب منتخب بلجيكا» يذهبون لخوض كأس أوروبا بقميص مستوحى من أحد أفضل الأبطال البلجيكيين».

ويرتدي المنتخب البلجيكي هذا القميص خلال مبارياته المقررة خارج أرضه، وأولها المواجهة الودية مع إنجلترا في 26 مارس في لندن.

ومن أجل إتقان التشابه مع «تان تان» الذي غالباً ما كان يرتدي سروالاً بنياً قصيراً، تضمن الزي المقدم سروالاً بنياً.

وبالنسبة للمباريات على أرضه، يبقى منتخب «الشياطين الحمر» باللون الأحمر الذي سيكون داكناً هذه المرة.

ويعتمد الزيّان خلال نهائيات كأس أوروبا التي تقام في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو، حيث وقعت بلجيكا في المجموعة الخامسة بجانب رومانيا وسلوفاكيا ومنتخب صاعد من ملحق دوري الأمم الأوروبية.